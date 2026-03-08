RTL TodayRTL Today
LuxFilmFestEen Nomëtte fir Lëtzebuerger Kuerzfilmer

Isabelle Gillen
All Joer organiséiert de Luxembourg City Film Festival och eng Seance mat Kuerzfilmer, sief et aus oder mat Lëtzebuerg produzéiert.
Update: 08.03.2026 09:59
© luxfilmfest.lu

Op dëser 16. Editioun vum Luxembourg City Film Festival ass de sougenannte „Showcase Shorts Made in/with Luxembourg“ natierlech och nees vertrueden a wäert de 9. Mäerz um 14.30 Auer stattfannen.

Zu Lëtzebuerg ginn et nawell vill Kuerzfilm-Begeeschterter an deementspriechend ass den Undrang bei dësem Evenement och all Joer grouss. De Public, Realisateure, Schauspiller a Co. kommen op engem Nomëtten am Kinepolis um Kierchbierg zesummen, fir sech déi neiste Lëtzebuerger Produktiounen unzekucken. Dëst Joer goufe 9 Kuerzfilmer erausgewielt.

© luxfilmfest.lu

A wéi enger Reiefolleg se wäerte gespillt gi, gëtt traditionell net am Viraus bekannt gemaach, ma déi ganz Lëscht mat de verschiddene Kuerzfilmer ass dogéint awer ëffentlech:

  • - „Apartamentul 06“ vum Rari Matei
  • - „Backstage“ vum Emile V. Schlesser
  • - „Dos Teirras“ vum Sebastian Thill
  • - „Grillabend“ vum Hubrecht L. Brand a Sirvan Marogy
  • - „OP Fugue“ vum Julie Schroell, Ian de Toffoli a Moritz Schönecker
  • - „Osmosis“ vum Ganaël Dumreicher
  • - „Pinky Promise“ vum Tessy Troes
  • - „The last promise“ vum Michael Wang
  • - „Tram chachée“ vum Sophia Kolokouri

Déi ganz Programmatioun vum Film-Festival leeft nach bis de 15. Mäerz.

