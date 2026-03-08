Op dëser 16. Editioun vum Luxembourg City Film Festival ass de sougenannte „Showcase Shorts Made in/with Luxembourg“ natierlech och nees vertrueden a wäert de 9. Mäerz um 14.30 Auer stattfannen.
Zu Lëtzebuerg ginn et nawell vill Kuerzfilm-Begeeschterter an deementspriechend ass den Undrang bei dësem Evenement och all Joer grouss. De Public, Realisateure, Schauspiller a Co. kommen op engem Nomëtten am Kinepolis um Kierchbierg zesummen, fir sech déi neiste Lëtzebuerger Produktiounen unzekucken. Dëst Joer goufe 9 Kuerzfilmer erausgewielt.
A wéi enger Reiefolleg se wäerte gespillt gi, gëtt traditionell net am Viraus bekannt gemaach, ma déi ganz Lëscht mat de verschiddene Kuerzfilmer ass dogéint awer ëffentlech:
Déi ganz Programmatioun vum Film-Festival leeft nach bis de 15. Mäerz.