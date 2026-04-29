Fir déi 70. Editioun vum Eurovision Song Contest reese Fans aus der ganzer Welt op Wien. Fir déi verschidde Shows si 95.000 Tickete verkaf ginn.
Update: 29.04.2026 13:53
De Generaldirekter vum ORF Roland Weissmann bei enger Pressekonferenz an der ORF-Zentral zu Wien.
D’Eurovisioun bleift bei ville Fans e Publikumsmagnéit. Fir d’Editioun 2026 zu Wien goufen am Ganze 95.000 Tickete fir néng Shows verkaaf, u Fans aus 75 Länner. Bal d’Hallschent vun den Tickete goufen am Ausland kaaft, wat den internationale Charakter vum Concours ënnersträicht.

Nieft europäesche Länner komme vill Fans och vu méi wäit ewech, ënner anerem aus den USA, Australien, Brasilien oder Japan.

De 70. Eurovision Song Contest ass vum 11. bis de 16. Mee an der Wiener Stadthalle. Lëtzebuerg ass de 14. Mee an der Halleffinall.

Brittesch Haaptstad an ESC-Stëmmung
D'Eva Marija op der Preparty zu London

Am meeschte gelies
Op den 1. Mee
Vereenegt Arabesch Emirater trieden aus Opec aus
0
Optakt vu Geriichtsprozess
"Ech wollt net dee sinn, deen ee verréit"
Video
Audio
Drama mat Happy End?
Bockelwal Timmy ass a Frachter geschwommen, deen hien an d'Nordsee brénge soll
Video
Fotoen
7
Neit Liewen um Kierchbierg
Stad Lëtzebuerg approuvéiert "Kennedy Park" um fréiere Site vu BGL BNP Paribas
Fotoen
10
Motorrad-Saison
Police rifft zu defensiver Fuerweis op
Video
18
Weider News
Brittesch Haaptstad an ESC-Stëmmung
D'Eva Marija op der Preparty zu London
Video
Fotoen
Russesche Literatur-Klassiker am Theater
De Frank Hoffmann bréngt "Anna Karenina" op d’Bün vum TNL
Video
1
Wouhin, ass nach onkloer
Tramsmusée vun der Stad Lëtzebuerg gëtt erhalen, muss awer plënneren
7
"New Rocks" an "As Long As It Lasts"
Zwou Installatioune vum Jules Péan a vum Léa Giordano an der Buvette vun de Rotonden
Video
0
Den Opbau vun der Bün op der Copacabana zu Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro
Techniker stierft bei Opbauaarbechte vun der Bün fir Shakira-Megaconcert
Video
"Léa ou la Théorie des systèmes complexes"
De "Prix Servais 2026" geet un den Ian De Toffoli
0
