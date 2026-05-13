RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Concours fir Latinisten Lëtzebuerger Schüler mat Succès beim internationalen "Cicero-Concours" an Italien

RTL Lëtzebuerg
Beim prestigiéise "Certamen Ciceronianum Arpinas" zu Arpino huet de Lëtzebuerger Schüler Simon Árvai eng "Mention honorable" kritt.
Update: 13.05.2026 18:37
© Association Luxembourgeoise des Professeurs de Latin et de Grec ancien (ALPLG)

Hien ass Schüler am Lycée des Garçons a gouf fir seng Leeschtung am internationale Cicero-Concours ausgezeechent.

De Concours bréngt all Joer déi bescht Latinisten aus ganz Europa zesummen. Dëst Joer hu 265 Schüler aus 11 Länner matgemaach. D’Aufgab war e philosophesche Passage vum Cicero ze iwwersetzen an ze kommentéieren.

Nieft dem Simon Árvai waren och Léa Li Flatter an Mathias Meneguz Keller fir Lëtzebuerg dobäi.

D’Rees gouf vun der Association luxembourgeoise des professeurs de latin et de grec ancien organiséiert a vum Lëtzebuerger Educatiounsministère ënnerstëtzt.

Am meeschte gelies
1. Halleffinall vum ESC 2026
Dës 10 Länner hunn et an d'Finall e Samschdeg gepackt - Kuckt elo de komplette Replay
Video
5
Koume fir Kontroll an d'Spidol
Policeauto huet sech bei Accident um Belair iwwerschloen
Europe's most wanted fugitives
Abdullah Khodor gëtt nach ëmmer vu Lëtzebuerg gesicht
Rassemblement vu Gewerkschaftsunioun
"Mir si verhandlungsbereet, mee loossen eis net virféieren"
Video
Audio
Fotoen
41
Héich Depensë bei der Gesondheetskeess
Bei de Krankeschäiner klammen d'Käschten am meeschten
Audio
50
Weider News
D'Victoria Swarovski moderéiert den Eurovision Song Contest 2026
ESC-Hosts freeë sech op déi zweet Halleffinall
"Et si fantastesch Acts an eng 'Unbelievable Show'"
Video
Waffen a Munitioun dierfen net no der bekannter Comicfigur benannt ginn
EU-Geriicht zu Lëtzebuerg decidéiert
Polnesche Waffeproduzent dierf seng Produiten net "Obelix" nennen
0
D'Eva Marija bei den éischte Prouwen zu Wien
Packt et Lëtzebuerg an d’Finall vum ESC?
“Iwwerraschunge gëtt et souwisou ëmmer”
Video
Fotoen
1
"Europe - la Bataille des sièges"
Eng Kombi aus Interviewen, Archivbiller, Jazzmusek an der Architektur vun den europäeschen Institutiounen
Video
Fotoen
Luxembourg Museum Days
De 16. & 17. Mee sinn d’Lëtzebuerger Muséeën nees gratis op
En Dënschdeg war Ouvertureszeremonie
Um Mëttwoch ass den offiziellen Optakt vum Filmfestival vu Cannes
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.