RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Europe's most wanted fugitivesAbdullah Khodor gëtt nach ëmmer vu Lëtzebuerg gesicht

RTL Lëtzebuerg
Op der Lëscht vun den "EU Most Wanted" steet nach ëmmer eng Persoun, déi am Grand-Duché gesicht gëtt.
Update: 13.05.2026 10:30
Den Abdullah Khodor gëtt zanter dem 9. Mäerz 2022 gesicht.
Den Abdullah Khodor steet zanter dem 9. Mäerz 2022 op der Lëscht vun den "EU Most Wanted".
© Screenshot EU Most Wanted

Am Mäerz 2022 hat d'Police den Abullah Khodor als eng vun de meescht gesichte Persounen an Europa gemellt. Him gëtt ënnert anerem Kidnapping, Geiselnam, Geldwäsch, arméiert Iwwerfäll a Bedeelegung un enger krimineller Organisatioun reprochéiert. Schonn zanter 2019 gëtt et en europäeschen an en internationale Mandat d'arrêt géint den Abullah Khodor. Hien hat am Dezember 2017 zesumme mat engem anere Mann zu Gonnereng eng Fra an hir kleng Niess aggresséiert. D'Männer, déi e Messer als Waff dobäi haten, hu Bijouen an eng kleng Zomm Sue geklaut. Donieft hu se den Telefon vum Haus zerstéiert, fir datt keen d'Police direkt konnt ruffen.

Den Abullah Khodor ass ongeféier 1.80 Meter grouss an huet déi Däitsch an déi Libesch Nationalitéit. "EU Most Wanted" geet dovunner aus, datt hie sech ausserhalb vun Europa ophält.

"High Value Targets"

© Screenshot EU Most Wanted

Op der aktueller Lëscht stinn iwwer 40 Persounen, dovunner eben eng, déi am Grand-Duché gesicht gëtt. Zu de Persounen, déi als "High Value Target" klasséiert goufen, also bei deenen d'Sich méi dréngend ass, gehéieren dräi Persounen, déi a Schweden gesicht ginn an eng, déi an Däitschland gesicht gëtt. Den Emin Muqa Kulic an den Dante Peykar gi wéinst versichtem Mord gesicht, den Ali Namdar wéinst Mord a schwéierer Kierperverletzung. Dem Tunahan Cetkin gëtt an Däitschland virgeworf, datt hie Member vun enger krimineller Organisatioun ass an och eng Persoun ëmbruecht huet. Si all ginn zanter Abrëll respektiv Mee dëst Joer gesicht.

De Emin Muqa Kulic an den Dante Peykar sinn op d'Lëscht dobäi komm, nodeems eng weider Persoun, déi vu Schweden gesicht gouf, an Tunesien konnt festgeholl ginn, präziséiert Europol an hirem Schreiwes vum Mëttwoch de Moien.

Am meeschte gelies
Lëtzebuerger Virolog iwwer Hanta-Virus
"Net vergläichbar mat deem, wéi mer et beim Corona-Virus gesinn hunn"
Video
Op der Pompel
Den 98er Bensinn gëtt erëm méi deier
Déidleche Virfall um Fluchhafen zu Denver
Opname vun Iwwerwaachungskamerae weise Persoun op der Pist
Video
1. Halleffinall vum ESC 2026
Dës 10 Länner hunn et an d'Finall e Samschdeg gepackt - Kuckt elo de komplette Replay
Video
5
Vicky Leandros
Zeréck op d'ESC-Bün – do, wou alles ugefaangen huet
Video
Fotoen
1
Weider News
Méiglech Präsenz vu Salmonellen
ALVA rifft Eeër vun de Marken "Econom" an "Everyday" zeréck
Fotoen
Koume fir Kontroll an d'Spidol
Policeauto huet sech bei Accident um Belair iwwerschloen
José Pedro Aguiar-Branco
Op Invitatioun vun der Chamber
E Mëttwoch ass eng offiziell Delegatioun vum portugisesche Parlament zu Lëtzebuerg
Den 12. Mee haten d'Gewerkschaften no den éischte Virgespréicher mat Regierung a Patronat an éischte klenge Bilan gezunn.
Rassemblement vu Gewerkschaftsunioun
"Mir si verhandlungsbereet, mee loossen eis net virféieren"
Video
Audio
Fotoen
25
Invité vun der Redaktioun (13. Mee)
René Winkin, Interims-Coordinateur vun der UEL
Video
Audio
3
3 Blesséierter
Accident op der A1, Cyclist gefall tëscht Blummendall a Grolënster
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.