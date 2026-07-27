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"Going the extra mile"Luxair-Maschinn kritt e speziellen Design vum Lëtzebuerger Kënschtler Sumo

Tim Morizet
Am Kader vum ronne Gebuertsdag vu GSK Stockmann kritt eng De Havilland Dash 8-400 LX-LQJ e flotten neien Design.
Update: 27.07.2026 16:27
© GSK Stockmann / Luxair

Am Kader vum 10. Anniversaire vu GSK Stockmann zu Lëtzebuerg presentéiert de Cabinet zesumme mat Luxair eng Maschinn, méi genee eng De Havilland Dash 8-400 LX-LQJ, déi vum Lëtzebuerger Street Art-Kënschtler Sumo designed gouf.

© David Schumacher

Ënnert dem Slogan "Going the extra mile. Above & beyond. Always!" verbënnt den Design d'Beräicher Justiz, Konscht a Reesen. D'Dash 8-400 gëtt am ganzen europäesche Fluch-Netz vun der Luxair agesat, fir dann esou déi lokal Kreativitéit iwwert d'Lëtzebuerger Grenzen eraus dréit.

© David Schumacher
Pressecommuniqué: GSK Stockmann and Luxair unveil special anniversary aircraft to mark GSK Stockmann's 10<sup>th</sup>&nbsp;anniversary in Luxembourg<br><br>
Sumo-Fliger sicht Successeur
Luxair sicht no Kënschtler fir neien Design
"FlyingIsAnArt"
Fliger mat Speziallook vu Lëtzebuerger Kënschtler Sumo
The Art of Travelling:
En zweete Luxair Fliger am Sumo Design

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