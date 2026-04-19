No enger kuerzer Paus ass d’Kënschtlerin Lynn Schockmel zeréck op der Bün – dat mat enger neier, imposanter Bodypainting-Kreatioun, déi Konscht, Anime-Ästhetik a Performance op en neien Niveau hëlt. Am Kader vun der Luxcon, déi den 18. an 19. Abrëll um Geesseknäppchen stattfënnt, huet si eng aussergewéinlech Aarbecht op engem markante Modell – dem Pol Clement, besser bekannt als @hakebuda – presentéiert.
Mat senger athletescher Präsenz an enger staarker Ausstralung gëtt hien zur lieweger Leinwand, op där eng komplex a visuell imposant Kreatioun entsteet. D’Fotoen, déi dëse Moment festhalen, gi vum Fotograf Joaquim Valente realiséiert, deen d’Interaktioun tëscht Kierper, Liicht a Struktur op eng präzis a kënschtleresch Manéier afänkt.
D’Kreatioun selwer verbënnt staark grafesch Elementer mat biomechaneschen a futuristeschen Aflëss, inspiréiert vun der Welt vum Anime – ënnert anerem dem EVA 01 an der moderner Popkultur. Mat enger Kombinatioun aus präziser Linneféierung, intensiven Faarwen a bewosst agesaten Effekter entsteet e Gesamtkonschtwierk, dat wäit iwwer klassescht Bodypainting erausgeet.
Mat dësem Projet markéiert d’Lynn Schockmel net nëmmen hire Retour, mee setzt och en däitlecht Zeeche fir d’Weiderentwécklung vun der Bodypainting-Konscht zu Lëtzebuerg – modern, expressiv an onëmgänglech.
D’Besicher vun der Luxcon kënne sech also op eng visuell staark a faszinéierend Performance freeën, déi Konscht, Identitéit an Transformatioun op eng eenzegaarteg Aart a Weis vereent.