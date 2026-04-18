Op d'mannst sechs Doudeger bei SchéissereiTäter no Geiselnam a Supermarché zu Kiew erschoss

AFP, iwwersat vun RTL
An engem Quartier an der ukrainescher Haaptstad huet e Mann e Samschdeg op d'mannst sechs Leit erschoss a 14 blesséiert.
Update: 19.04.2026 10:21
Ukrainesch Spezialunitéite virum Supermarché, an deem e Mann no enger Schéisserei zu Kiew Geisele geholl hat den 18. Abrëll 2026.
An engem Wunnquartier an der ukrainescher Haaptstad Kiew huet et Mann e Samschdeg op d’mannst sechs Leit erschoss. Weider 14 Leit koume mat Blessuren an Trauma an d’Spidol, wéi den ukrainesche President matdeelt.

Den Täter hat den Ermëttler no op der Strooss ronderëm sech geschoss an dann an engem Supermarché e puer Geisele geholl. Méi spéit gouf hie vun der Police erschoss.

Wéi de Procureur générale, de Ruslan Krawtschenko, matgedeelt huet, hat den Täter op enger Strooss am Süde vun der Haaptstad ëm sech geschoss, éier hien an de Supermarché agedrongen ass. Dem Selenskyj no konnten d’Spezialunitéite bei hirem Zougrëff véier Geisele befreien.

Eng vun de Geisele wier awer vum Täter erschoss ginn, heescht et vum Inneminister Ihor Klymenko.

Dem Klymenko no huet de Mann och op Poliziste geschoss, déi probéiert haten, hie lieweg ze stellen. D’Sécherheetsleit hätte virdrun eng 40 Minutte probéiert, de Mann dozou ze kréien, opzeginn a seng Geisele fräizeloossen.

D’Beamten hätten den Täter och dozou brénge wëllen, d’Versuergung vun enger Persoun, déi bludde géing, zouzeloossen, “mä hien huet net geäntwert”. “Dowéinst gouf et de Befeel, hien z’eliminéieren”, esou den Inneminister weider.

D’Motiver vum Verbrieche missten nach ermëttelt ginn. Dem Parquet no war den Täter 58 Joer al an zu Moskau gebuer. A senger Wunneng, an där hie gemellt ass, gouf et iwwerdeems och e Brand.

Dem Selenskyj no géingen elo “all Ëmstänn” vun der Gewaltdot ermëttelt ginn, dat mat enger “séierer Enquête”. Den Hannerbliwwene vun den Affer huet hie säi Bäileed ausgeschwat.

Tausende Menschen haben für eine schnellere Energiewende in Deutschland demonstriert. Nach Angaben der Veranstalter gingen in den Städten Köln, Berlin, Hamburg und München mehr als 80.000 Menschen auf die Straßen - laut Polizei waren es deutlich weniger.
Deutschland soll nach den Worten von Bundesforschungsministerin Dorothee Bär den ersten europäischen Astronauten zum Mond zu schicken. In Verhandlungen mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA habe sich die Bundesrepublik gegen Ansprüche aus Frankreich und Italien durchgesetzt, sagte Bär.
Auch 40 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl überschreiten Wildschweine nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung in mehreren Bundesländern die Grenzwerte für radioaktives Cäsium-137 und dürfen deshalb nicht in den Handel gelangen. Im Jahr 2025 wurden insgesamt 2927 erlegte Wildschweine wegen überhöhter Strahlenbelastung vernichtet.
