RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Rekordzomm a FrankräichBild vum Claude Monet gouf fir 10.2 Milliounen Euro versteet

AFP, iwwersat vun RTL
A Frankräich gouf nach ni esou vill Sue fir e Monet-Bild ausginn. Géint e Verkaf vun engem anere Monet-Wierk an den USA war d'Bild war richteg gënschteg ze kréien.
Update: 17.04.2026 09:10
D'Bild "Vétheuil, Effet du Matin (1901)" vum franséische Moler Claude Monet, wéi et zu Paräis fir d'Stee ausgestallt gouf.
© ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

E Bild vum franséischen Impressionist Claude Monet gouf zu Paräis fir knapp 10.2 Milliounen Euro versteet. Bis ewell huet nach kee Monet-Wierk bei enger Stee a Frankräich esou vill Suen abruecht wéi “Vétheuil, effet du matin”. Dat huet d’Auktiounshaus Sotheby’s matgedeelt. An de ronn 10 Minutten, an deenen d’Stee gelaf ass, gouf et e richtegen Duell ëm d’Wierk, dat ëm 1901 entstanen ass.

E weidert Wierk vum Impressionist “Les Iles de Port-Villez” aus dem Joer 1883 gouf bei der Stee fir 6,45 Milliounen Euro verkaf. Déi zwee Biller ware bis ewell an enger privater Sammlung a waren zanter iwwer honnert Joer net méi an der Ëffentlechkeet ze gesinn. “Vétheuil, effet du matin” war virun der Stee op sechs bis aacht Milliounen Euro geschat ginn. De geschate Wäert vun “Les Iles de Port-Villez” louch bei dräi bis fënnef Milliounen Euro.

Géintiwwer engem Wierk vum Monnet, deen tëscht 1840 an 1926 gelieft huet, waren dës Biller richteg gënschteg ze kréien. 2019 hat Sotheby’s d’Bild “Meule” zu New York fir 110,7 Milliounen Dollar versteet. Et gehéiert zu der bekannter Serie vu Biller, op deenen de Monet Heebotte gemoolt huet, déi ëmmer bei anerem Liicht a bei anerem Wieder duergestallt waren.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.