RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Basketball-Championnat — Damme vu Bartreng erkämpfen en decisiven drëtte Match

RTL Lëtzebuerg
De Weekend steet bei den Dammen den zweete Match vun den Halleffinallserië vun de Playoffs um Programm. Dës Serië ginn am Best-of-Three-Modus gespillt.
Update: 18.04.2026 20:21
Hären

Bei den Häre stinn e Samschdeg den Owend zwee decisiv Matcher vun de 1/4-Finallen um Programm.

Dammen

D’Sparta Bartreng setzt sech um Samschdeg auswäerts beim AB Contern däitlech mat 74:61 duerch, gläicht d’Serie 1:1 aus an erkämpft doduerch en decisiven drëtte Match, deen nächste Weekend zu Bartreng gespillt gëtt.

No enger iwwerraschender Defaite am éischte Match vun der Serie ass de Coupe-Gewënner Bartreng ganz konzentréiert an d’Partie gestart a louch nom éischte Véierel schonn 23:8 a Féierung. Conter huet sech am zweete Véierel zwar gesteigert an de Réckstand verkierzt, mee Bartreng konnt sech am drëtte Véierel mat bis op 20 Punkten Virsprong ofsetzen.

D’Lokalekipp huet am leschte Véierel alles probéiert, konnt awer net méi fir Spannung suergen. D’Jordan King konnt 28 Punkten fir d’Sparta markéieren, d’Bridget Yoerger koum op 19 Punkten an 13 Rebounds. Um Sonndeg spillt de Basket Esch géint den T71 Diddeleng, d’Gäscht kënne mat enger Victoire an d’Finall anzéien.

Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.