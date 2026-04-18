Erfarungen aus éischter Hand"Les naufragés": Humor iwwer den Alldag als Frontalier zu Lëtzebuerg

Deen ee ka gutt mat Wierder ëmgoen, deen aneren huet Talent, fir ze zeechnen: De Pierre Théobald an de Yan Lindingre hunn zesumme “Les naufragés” geschriwwen. E Buch, dat e Laachen zréck an d’Gesiichter vun de Frontaliere soll bréngen.
Wéi kann een déi schlecht Laun beim Pendelen heelen? Déi eng probéieren, Negativitéit mat Negativitéit ze bekämpfen, anerer benotzen d’Ironie.
De Pierre Théobald an de Yan Lindingre hu béides gewielt. Déi zwee Männer vu Metz hunn zu verschiddenen Zäiten d’Liewen als Frontalier erlieft.
Deen éischte vun hinnen, den Auteur a Journalist Pierre Théobald, huet dës Zäit net sou gutt erlieft, sou datt hien d’Bedierfnes hat, iwwer seng Gefiller ze schreiwen. Dem Yan Lindingre seng Illustratioune fiederen déi dacks däischter a sarkastesch Texter vum Pierre Théobald of.
Alles gëtt ofgedeckt: Lounen, iwwerfëllten Zich, Middegkeet, Waarden, Langweil… Iwwert säin humoristeschen Aspekt eraus beweist “Les naufragés” sech als en exzellent Instrument, fir d’Saachen ze relativiséieren.
De Pierre Théobald weess, vu wat hie schwätzt: “J’ai été frontalier à partir de 2023 et dès le premier matin, je crois avoir compris ma douleur [...] Le point de départ, c’est un petit dico énervé du TER que j’avais commis pour le média qui m’employait il y a encore quelques mois. Et de fil en aiguille, voyant que ça répondait plutôt bien sur les réseaux sociaux, qu’il y avait un public à qui ça avait plu, on s’est dit que ça pouvait être intéressant de tirer le fil et puis de proposer d’autres entrées, d’autres définitions, d’autres sketchs, d’autres gags. Et c’est là que Yan Lindingre est venu se greffer sur le projet, avec ses dessins, avec son regard, avec son humour.”
De Yan Lindingre ass bei Karikatur-Fans bekannt duerch seng Zäit bei der Zeitung “Fluide Glacial” an duerch seng Skripter fir de Programm “Groland”. Seng Zeechnunge bréngen eng gesond Dosis Humor an d’Buch:
“On s’est rendu compte assez vite en faisant le projet qu’il n’y avait jamais eu de livre qui parlait des frontaliers alors qu’ils sont plus de 100.000 à aller travailler au Luxembourg tous les jours. Donc on ne peut plus parler de niche mais de chenil! Ce n’est pas un livre qui va faire du mal aux frontaliers, poursuit l’auteur des textes. Je pense que c’est un livre où, à chaque page, ils vont s’y retrouver et peut-être qu’ils vont se dire: Enfin quelqu’un comprend ! Enfin quelqu’un a touché du doigt ce que je vis, les suppressions, les retards, les alertes sur les retards qui arrivent en retard.”
Hanner dëse Stëmmungen an Abléck an den Alldag vun de Frontaliere gëtt et eng Reflexioun iwwert eng komplex Situatioun a schwiereg Liewensentscheedungen:
“Sans être un spécialiste, je dirais qu’il y a deux catégories de frontaliers. Il y a ceux qui vont au Luxembourg parce qu’ils accèdent à un poste qui serait hors d’atteinte côté français. Par exemple, il n’est pas possible de bosser dans le spatial à Metz. Après, il y a la catégorie de ceux qui améliorent un peu, voire beaucoup, leur salaire, mais qui, à un moment donné lorsqu’ils mettent tous les paramètres bout à bout, commencent à calculer leur taux horaire réel. Et par rapport aux plumes qu’on y laisse, physiquement et mentalement, la question se pose.”
Samschdeg, 25 Abrëll (17.00–19.00 Auer)
Librairie Au Carré des Bulles, Metz
Samschdeg, 2. Mee (17.00 Auer)
Brasserie Bon Poison, Metz
Dënschdeg, 12. Mee (18.30 Auer)
Chambres des Salariés zu Bouneweg
Dënschdeg, 9. Juni (Auerzäit muss nach konforméiert ginn)
Kulturfabrik zu Esch