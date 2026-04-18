RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Familljeminister Max HahnZu Rodange geet eng "ideal" Flüchtlingsstruktur op

Jeannot Ries
An de leschte Méint gouf d'Flüchtlingspolitik vun der CSV-DP-Regierung deels ganz emotional kommentéiert.
Update: 18.04.2026 19:30
Vun der geplangter Ëmsetzung vum europäesche Migratiouns- an Asylpakt, deen op Käschte vu fundamentale Rechter vun de Refugiée géif goen. Bis zur Kritik vum Zoustand vu verschiddenen Hebergementsstrukturen.

E Samschdeg huet den zoustännege Minister Max Hahn op Rodange invitéiert, fir eng a sengen Aen ideal Struktur ze presentéieren.

“Ech si virun eppes iwwert zwee Joer zoustännege Minister gi vun engem net ganz einfachen Dossier, géing ech ganz gäre soen. Wou ech awer frou sinn, dass mer Partner hunn, déi eis vill hëllefen, sief et an der Verwaltung selwer, an anere Ministèren, awer och Gemengen. An dat gesäit een dann och un deem Beispill wéi hei, wou mer et fäerdeg bruecht hunn, elo eng nei Struktur opzemaachen, eng Module-Baut, wéi mer se gär nennen. An där klengster Ausféierung vun 30 Better, a wou mer einfach gesi vun der Raum-Opdeelung hier, vum Kache selwer op der Plaz, den Encadrement social, deen hei ugebuert gëtt, de Gardinage op der Plaz, dat ass eppes, wéi ech mer et virstellen.”

Vum 4. Mee u sollen am dräi Stäck héije Gebai, zu Rodange op der Grenz, 29 Persounen en Ënnerdaach fannen. Käschtepunkt: 3,6 Milliounen.

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Eng Struktur wéi se an alle Gemengen iwwer Land entstoe sollen

Dofir pilgert de Minister den Ament vu Schäfferot zu Schäfferot, vu Gemengerot zu Gemengerot, mat éischten Erfolleger.

“Mir sinn elo grad am Bau zu Wolz mat dräi Strukturen. Zu Nidderaanwen hate mer elo d’Biergerversammlung fir zwou nei Strukturen. Käerjeng wäert elo eng am November opgoen. Dat just zu deene Strukturen, wou mer genau déi hei Typologie wäerten iwwerhuelen, wou et scho sprochräif ass.”

Strukturen, déi net wéi Champignonen aus dem Buedem schéissen. Am Idealfall dauere Prozeduren a Bau op d’mannst zwee an en halleft Joer. Eréischt duerno kann dru geduecht ginn, al Strukturen zou ze maachen. Woubäi zum Beispill 34 där klenger Gebaier néideg sinn, fir eng grouss Struktur wéi de Bâtiment T um Kierchbierg zouzemaachen. Op engem Ament, wou 98% vun den 8.400 Better beluecht sinn.

Fir de Péitenger Buergermeeschter Jean-Marie Halsdorf ass an dëser delikater Diskussioun eent wichteg, wat d’Akzeptanz ubelaangt.

“Dat läit vill dorun, well net genuch Transparenz oft do ass, wat dat bedeit, esou eng DPI -Struktur ze hunn oder keng ze hunn. An doduerch mengen ech, kann ee vill maachen, wann een transparent kommunikéiert. Wéi zum Beispill mir als Gemeng haut gesot hunn, all Bierger déi wëlle kënnen hei an déi Struktur kucke kommen, wéi déi ausgesäit. Da weess een och, vu wat ee schwätzt.”

“Lëtzebuerg kann net alles opfänken”

De Minister Hahn bleift bei senger Ausso. A vum éischten Dag un, wou d’Leit hei ukommen, misst een hinnen d’Wourecht soen.

“Hei falen d’Suen net vum Himmel an dofir muss ee sech vum éischten Dag un hei enorm ustrengen. D’selwecht wéi all déi aner Bierger dat hei zu Lëtzebuerg maachen. An engem Land, wou mer wëssen, dass héich Liewenskäschte sinn, héich Wunnkäschten, muss ee sech grad als Refugié, deen dacks d’Sprooch oder d’Sprooche vum Land nach net kennt, muss ee sech eigentlech vum éischten Dag u motivéieren.”

De Statut vum Refugié bis accordéiert, géif et just ee Rezept, fir aus der Struktur eraus ze kommen: Schaffe goen. Dofir wier dës Woch am Regierungsrot e Gesetzestext op den Instanzewee geschéckt ginn, wou den Zäitraum, an deem eng Persoun, déi Schutz sicht, däerf schaffe goen, vu 6 op 4 Méint erof gesat gëtt.

Am meeschte gelies
Méi Ënnerstëtzung fir krankt Kand gefuerdert
Carol dos Santos: "Dat geet enger Mamm einfach net duer"
Video
Fotoen
0
Eng Woch no engem Malaise
Franséisch Schauspillerin Nadia Farès am Alter vu 57 Joer gestuerwen
Zanter leschtem Summer schwéier krank
Franséisch Schauspillerin Nathalie Baye am Alter vu 77 Joer gestuerwen
Wéinst US-Interventioun
Iran blockéiert Hormus-Strooss op en Neits an attackéiert Tanker
Ursaach ongekläert
Een Doudegen a véier Blesséierter bei Explosioun ënnert Foussgängerbréck zu Völklingen
Weider News
Télévie
Mat 15 Joer kämpft d'Äiskonschtleeferin Caroline géint de Kriibs
Fotoen
Aus dem Police-Bulletin
Mann randaléiert an der Urgence a lant am Arrest
Auto op der Kopp
Zwee Blesséierter bei zwee Accidenter vu Freideg op Samschdeg
Télévie 2026 City
Live-Emissioun elo op der Tëlee
Vill Benevollen an der RTL-City, de Compteur klëmmt weider
Video
Fotoen
LIVE
Energietransitioun
Wéi de Staat Stéit a Betriber entlaaschte wëll
Video
Audio
10
De Finanzminister zu Washington
Washington
Finanzminister Roth optimistesch, datt d'EU an d'Lëtzebuerger Finanzplaz d'ekonomesch Schocken offiederen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.