De Generol Steve Thull geet jo den 1. Oktober offiziell an d’Pensioun. Wéi de Verdeedegungsministère matdeelt, wier de Claude Robinet no engem Selektiounsprozess ausgewielt ginn, deen am Oktober 2025 ugaangen ass. Zu sengen Aufgabe géing gehéieren, d’Lëtzebuerger Arméi op d’Zukunft ze preparéieren, mat Hibléck op d’Entwécklung vun der geopolitescher Situatioun, neien Technologien an der Gesellschaft, heescht et vun der Defenseministesch Yuriko Backes.
De 50 Joer ale Claude Robinet ass den Ament Chef vum Departement “Transformation” vun der Arméi a Lëtzebuerger Representant bei der belscher Defense. Hie war 2002 Deel vun der KFOR-Missioun am Kosovo an 2005, wéi och vun 2011 bis 2012 huet en un der ISAF-Missioun am Afghanistan deelgeholl.