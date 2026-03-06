RTL TodayRTL Today
Iwwerhëlt Successioun vum Steve Thull Claude Robinet gëtt neie Chef d'état-major vun der Arméi

RTL Lëtzebuerg
De Claude Robinet soll den Nofollger vum Steve Thull als Chef vun der Lëtzebuerger Arméi ginn. De Regierungsrot huet dem Grand-Duc op Virschlag vun der Defenseministesch Yuriko Backes eng entspriechend Propos gemaach.
Update: 06.03.2026 10:40
D'Defenseministesch Yuriko Backes mam zukünftege Chef d'état-major vun der Lëtzebuerger Arméi Claude Robinet
D'Defenseministesch Yuriko Backes mam zukünftege Chef d'état-major vun der Lëtzebuerger Arméi Claude Robinet
D'Defenseministesch Yuriko Backes mam zukünftege Chef d'état-major vun der Lëtzebuerger Arméi Claude Robinet
De Generol Steve Thull geet jo den 1. Oktober offiziell an d’Pensioun. Wéi de Verdeedegungsministère matdeelt, wier de Claude Robinet no engem Selektiounsprozess ausgewielt ginn, deen am Oktober 2025 ugaangen ass. Zu sengen Aufgabe géing gehéieren, d’Lëtzebuerger Arméi op d’Zukunft ze preparéieren, mat Hibléck op d’Entwécklung vun der geopolitescher Situatioun, neien Technologien an der Gesellschaft, heescht et vun der Defenseministesch Yuriko Backes.

De 50 Joer ale Claude Robinet ass den Ament Chef vum Departement “Transformation” vun der Arméi a Lëtzebuerger Representant bei der belscher Defense. Hie war 2002 Deel vun der KFOR-Missioun am Kosovo an 2005, wéi och vun 2011 bis 2012 huet en un der ISAF-Missioun am Afghanistan deelgeholl.

LIVE
