RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Kapazitéiten um LimitAusbau vun der Philharmonie soll Enn 2027 fäerdeg sinn

Dan Wiroth
D'Lëtzebuerger Philharmonie, déi zënter hirer Ouverture 2005 zu de prestigiéiste Concertssäll an Europa zielt, kritt eng grouss Erweiderung.
Update: 05.03.2026 08:00
Ausbau vun der Philharmonie soll Enn 2027 fäerdeg sinn
Déi Lëtzebuerger Philharmonie, déi zënter hirer Ouverture 2005 zu de prestigiéiste Concertssäll an Europa zielt, kritt eng grouss Erweiderung.

D’Nofro vum Publikum an d’Offer vun Evenementer ass déi lescht Joren däitlech an d’Luucht gaangen: 2025 goufen 224.826 Visiteure gezielt a 663 Evenementer organiséiert – vun internationale Concerten iwwer Ateliere bis zu Konferenzen.

Mat dësen Zuele stéisst d’Philharmonie mëttlerweil un d’Limitte vu senger Infrastruktur. Vill Evenementer si séier ausgebucht, d’Logistik kënnt un hir Grenzen, an och d’Atelieren, Backstage-Raim an déi intern Installatiounen - wéi Cafeteria a Restaurant - sinn net méi dem alldeegleche Betrib ugepasst. Den Trend vun de leschte Joer weist kloer: d’Kapazitéite vum Haus ginn zwanzeg Joer no der Gebuert vum Gebai net méi duer, fir de kulturellen Opdrag an den Erwaardunge vum Publikum gerecht ze ginn. Fir dës dynamesch Entwécklung opzehuelen, entsteet elo eng Extensioun, déi funktionell an architektonesch perfekt visuell un d’Gebai ugebaut gëtt.

D’Philharmonie kritt Raum fir d’Zukunft

Den Haaptdeel vun der Erweiderung ass eng nei Salle polyvalente, déi flexibel fir Educatiounsprogrammer, Workshoppen, Receptiounen a professionell Eventer benotzt ka ginn. Parallel dozou gëtt de Restaurant vergréissert an d’intern Infrastruktur nei organiséiert, fir dem gesteigerte Besoin u Platz a Logistik Rechnung ze droen.

D’Aarbechte ginn zënter ronn annerhallwem Joer duerchgefouert – eng technesch Erausfuerderung, well d’Philharmonie trotz Chantier voll operationell bleift. Vill Kaméidi-Aarbechte passen sech u Concertszäiten un, fir de kulturelle Betrib net ze stéieren. D’Ouverture vun der Extensioun ass fir Enn 2027 geplangt a soll der Philharmonie déi néideg Kapazitéite ginn, fir och an Zukunft ee kulturellt Markenzeeche fir Lëtzebuerg ze bleiwen.

De Projet vum Bauhär, der Administration des Bâtiments publics, gëtt vum Bureau 2Portzamparc a CBA – Christian Bauer & Associés Architectes realiséiert.

Esou soll den neien Ubau un der Philharmonie ausgesinn.
The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.
Philharmonie: Timelapse vun der éischter Bauphas 2002-2005
2005 ass d’Philharmonie um Kierchbierg opgaangen.
Philharmonie: Timelapse vun den aktuellen Aarbechten
D’Lëtzebuerger Philharmonie, déi zënter hirer Ouverture 2005 zu de prestigiéiste Concertssäll an Europa zielt, kritt eng grouss Erweiderung.

Am meeschte gelies
Héchst Präishausse zanter knapp 4 Joer
Diesel a Masutt ginn ëm iwwer 20 Cent méi deier
Fotoen
Rapartriementsvollen aus dem Oman
Éischte Fliger mat Lëtzebuerger gestart, zweete soll fir owes organiséiert ginn
Video
Perquisitioun zu Bouneweg
Parquet confirméiert, datt Policeasaz Malaise bei schwangerer Fra ausgeléist huet
Zwee Méint no Crans-Montana
Tahirys Dos Santos, seng Frëndin an de Lëtzebuerger Eliot Thelen maachen den Ustouss beim FC Metz
Fotoen
1
LCGB an OGBL
"Inakzeptabel Zoustänn" fir Mataarbechter bei den Toiletten am ëffentlechen Transport
16
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Internationale Fraendag e Sonndeg
Expo "Pluri-Elles" am Siège vun der Post op der Stater Gare
Video
Fotoen
E bëssen danzen?
De Wiener Ball den 21. Mäerz am Cercle Cité
Audio
VGalerie
D’Expo "Under a warm sky" vum Mario Vandivinit
Video
Fotoen
0
ESC
D’Catherine Nothum an der Jury vum däitschen ESC-Virentscheed
Audio
Comité de sélection deelt mat
Filmfong ënnerstëtzt 19 Projeten, dovunner 12 vu Lëtzebuerger Realisateuren
Centre National de Litérature
Fréiere Schreifdësch vum Batty Weber gouf restauréiert
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.