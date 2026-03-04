RTL TodayRTL Today
Am Kader vum Weltfraendag ass vun e Mëttwoch un am Siège vun der Post op der Stater Gare eng Ausstellung mam Titel "Pluri- Elles" ze gesinn.
Update: 04.03.2026 20:40
© Ghislain Federspiel
Ausstellung mam Titel "Pluri-Elles"
Nächste Sonnden ass den internationale Fraen-Dag.

Nächste Sonnden ass den internationale Fraendag. Am Kader dovun ass, vun e Mëttwoch un am Siège vun der Post bei der Stater Gare eng Ausstellung mam Titel “Pluri- Elles” ze gesinn. Si weist d’Entwécklung vun der Plaz, déi d’Fraen am Laf vun de Joerzéngten am Betrib vun der Post ageholl hunn.

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Geschichte vu fréier an Temoignagë vun haut gi mat Portraite vu Fraen a gefilmten Interviewen duergestallt. Eng Geleeënheet, och fir Abléck ze kréien, hannert d’Kulisse vun der Aarbecht vun der Post ze kucken. D’Expo ass gratis a leeft bis de 4. Abrëll.

