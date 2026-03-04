RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Jugendpsychiatrie"Wourun et wierklech feelt, sinn zoue Strukturen"

Raphaëlle Dickes
Am Nationale Service vun der Jugendpsychiatrie um Kierchbierg gi Jonker tëscht 13 an 18 Joer behandelt. Aktuell ginn et hei 30 stationär Plazen.
Update: 04.03.2026 07:00

“Et feelt u Plazen an der Jugendpsychiatrie”, stationär an och ambulant. Esou den Appell vum Parquet d’lescht Woch nodeems e Meedchen en anert um Lampertsbierg mat engem Messer attackéiert hat. D’Aktivitéit vun der Kanner- a Jugendpsychiatrie wär vun der Dynamik vum Schouljoer ofhängeg, seet de Jugendpsychiater Dokter Gerhard Ristow vun der nationaler Jugendpsychiatrie am RTL-Interview.

Virun a wärend de Vakanze wär et méi roueg, no de Vakanze géif de Stress nees zouhuelen an der Schoul, deementspriechend géif d’Jugendpsychiatrie da méi an Usproch geholl ginn. Zäitweis gëtt et dann enk an der Jugendpsychiatrie. Patienten, déi net akut stationär behandelt musse ginn, kommen dann op eng Waardelëscht. Jugendlecher mat Angschtstéierunge beispillsweis.

Stationär Plaze ginn ausgebaut

An der Jugendpsychiatrie ass d’Zuel vu stationäre Patienten tëscht 2020 an 2025 vun 362 op 457 – geklommen. Also ëm 26%. Déi stationär Plaze wären amgaangen ausgebaut ze ginn. Esou datt ee vun aktuell 30 geschwënn op 45 Plaze kéim. Stationär wär Lëtzebuerg da relativ gutt opgestallt.

“Den wirklichen Mangel hier im Land haben wir beim Thema geschlossene Unterbringungen”, ënnersträicht den Dokter Ristow. Bei der UNISEC, wou stroffälleg Jonker hikommen, géif et u Plaze feelen. Aktuell sinn et der 12 Plazen, bis 2030 sollen et der 30 sinn.

Och den Educatiounsministère ass gefuerdert

Am pedagogesche Beräich bräichte mer zoue Strukture fir Jugendlecher, déi fortlafen, seet de Gerhard Ristow. “Das sind die Kinder, die vielleicht noch kein psychiatrisch oder nicht psychiatrisch relevantes Problemverhalten haben. Die aber ein Problemverhalten haben im Sinn von ‘wir entziehen uns durch Weglaufen den pädagogischen Gegebenheiten.’ Das ist ein Thema, das viele Kinderheime im Land beschäftigt.” Lëtzebuerg hätt hei guer näischt.

An da géif et nach eng drëtt Grupp vu Jonken, déi eng zoue Struktur bräichten: déi, déi eng Gefor fir sech selwer duerstellen. Fir dës dräi Gruppe misst ee spezifesch Plaze schafen. Et géif sech nämlech ëm psychosozial Fäll handelen, déi an d’Jugendpsychiatrie geschéckt géifen, obwuel se net dohinner gehéieren. Si géifen aner Patienten d’Plaz ewechhuelen.

Och d’Gesondheetsministesch hat op d’Kritik vum Parquet reagéiert.

Genuch stationär Plazen an der Kannerpsychiatrie?

De Gerhard Ristow freet sech awer och, wéi den nationale Service vun der Kannerpsychiatrie an der Kannerklinik mat 8-10 stationäre Plazen eens gëtt. Senger fréierer Erfarung aus Däitschland no, wären dat der vill ze wéineg, seet den Dokter Ristow. Zu Mannheim hätte se virun 2009 fir 500.000 Awunner 24 stationär Plazen an der Kannerpsychiatrie gehat. Duerch ee Plazmangel géife Problemer verschleeft ginn. Domadder hätt een haut schonn ze kämpfen.

D’Akommes wär wichteg, fir Dokteren unzezéien

“Ich persönlich empfinde es in Luxemburg zu arbeiten als sehr attraktiv, nach wie vor”, äntwert de Jugendpsychiater op d’Fro, ob et nach méi schwéier géif fir Kanner- a Jugendpsychiater op Lëtzebuerg ze kréien, nodeem datt d’Doktesch-Tariffer lo mol fir dëst Joer nach agefruer goufen. De President vun de Kannerdokteren Serge Allard hat jo leschte Freideg um Radio gesot, mat deem Geschéck géif ee sécher net méi Psychiateren op Lëtzebuerg lackelen.

D’Konzept, als liberalen Dokter am Spidol ze schaffen, géif een an Däitschland esou net fannen. Och finanziell géif hien et attraktiv fannen, zu Lëtzebuerg ze schaffen, seet de Jugendpsychiater, deen 2009 op Lëtzebuerg komm ass. Als Assistenzarzt hätt hien deemools an Däitschland 4.500 Euro de Mount verdéngt.

D’Akommes wär awer och ee vun de wéinege Punkten, mat deenen ee Kolleegen aus dem Ausland motivéiere kéint, fir heihinner schaffen ze kommen, gëtt de Gerhard Ristow zou. Déi eng géife sech schwéier doen, iwwerhaapt an d’Ausland schaffen ze goen. Fir déi aner wär d’Fräizäit-Offer immens wichteg. Vläicht kéint ee Lëtzebuerg do och nach méi attraktiv maachen, grinst de Jugendpsychiater.

Am meeschte gelies
Ausseministère betount
Lëtzebuerger Regierung préift all Optioune fir Rapatriementer aus Konfliktregioun
44
Wie kennt dës Fraen?
Police sicht no Zeien am Fall vu geklauter Posch an der Stad
Op der N24
Uergen Accident tëscht Näerden an Hitten, Auto géint Bam
Op der Pompel
Präis vum 95er Bensinn klëmmt ëm bal 4 Cent
Lëtzebuerger sëtzt fest
Maurice Schaack fillt sech am katareschen Doha "a Sécherheet"
Video
Audio
5
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
112
Ee Blesséierte bei Accident zu Bieles
Invité vun der Redaktioun (4. Mäerz)
Thierry Flies, President Associatioun vun den Ingenieuren a Wëssenschaftler
Video
0
Iran-Krich
Inflatiounsspiral an Impakt op Index si Gëft fir eis Wirtschaft
Video
Ausbau vum Atomwaffenarsenal
Lëtzebuerg keent vun de Partnerlänner bei franséischer "Dissuasion avancée"
Video
13
Ëmgang mat PFAS-Chemikalien
"Komplexitéit vum Problem dierf keng Excuse sinn, fir näischt ze maachen"
Video
Fotoen
6
Aarbechtsminister
Marc Spautz fir Median als Referenz fir nei Berechnung vum Mindestloun
7
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.