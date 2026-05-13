Mir iwwerdroen aus engem traditionelle Kaffe-Haus, dat fir den Eurovision Song Contest 2026 zum internationale Fan-Treffpunkt ginn ass.
70 Joer ESC a 35 Länner triede géinteneen un, d’Stad steet komplett am Zeeche vun der Musek. De Loïc Juchem mellt sech live mat Interviews, vill ESC-Musek an exklusiven Andréck vun der Plaz.
Um Donneschdegowend steet déi zweet Halleffinall um Programm an dono wësse mir, ob eis Kandidatin d’Eva Marija et an d’Finall e Samschdeg packt.
De perfekte Warm-up fir ee vun de gréisste Museksevenementer op der Welt, live op RTL Radio Lëtzebuerg.