An der Emissioun "Invité vun der Redaktioun", huet de Xavier Bettel confirméiert, datt hien dem Regierungsrot d'Paulette Lenert als Kommissär fir déi nächst Weltausstellung proposéiert. Déi ass 2030 zu Riad a Saudi-Arabien an dofir géing hien et och fir wichteg halen, fir eng Fra ze nennen. Donieft wier si eng fréier Vizeministesch. Dat hätt méi Poids an esou Länner wéi ganz vill aner Leit.
Vum 1. Juli u soll si am Ministère vum Commerce extérieur schaffen an d'Virbereedunge fir dës nei Aufgab iwwerhuelen. "A si kritt do net e Schaf, wou se soll d'Luucht kucken, bis se ausbrennt." Dat hei wier eng Win-Win Situatioun fir béid Säiten, erkläert den DP-Ausseminister Xavier Bettel.