RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Brittesch Kinneksfamill erënnert un d'Kinnigin Elizabeth II.

RTL Lëtzebuerg
Déi spéider brittesch Monarchin ass den 21. Abrëll 1926 als Elizabeth Alexandra Mary am Londoner Staddeel Mayfair op d'Welt komm.
Update: 21.04.2026 13:26
D'Queen de 14.10.2021 bei hirer Ofrees vun enger feierlecher Ouverture vum sechste "Senedd" zu Cardiff.
D’Queen de 14.10.2021 bei hirer Ofrees vun enger feierlecher Ouverture vum sechste “Senedd” zu Cardiff.
© Jacob King / Pool / AFP

D’Queen Elizabeth II. hätt en Dënschdeg hiren 100. Gebuertsdag gefeiert. An deem Kontext huet déi kinneklech Famill op X eng Serie vu Fotoen aus dem Liewe vun der fréierer brittescher Staatscheffin verëffentlecht.

Déi spéider brittesch Monarchin ass den 21. Abrëll 1926 als Elizabeth Alexandra Mary am Londoner Staddeel Mayfair, als eelsten Duechter vum Prënz Albert, Herzog vu York an der Herzogin vu York Elisabeth op d’Welt komm. Eigentlech war net virgesinn, dass si eng Kéier op de britteschen Troun klëmmt. Wéi si 9 Joer al war, ass nämlech hire Monni, den Edward den VIII., Kinnek ginn. Ma wéi dësen 1936 wéinst senger Bezéiung zu der zwee Mol gescheeter, biergerlecher US-Amerikanerin Wallis Simpson huet mussen zerécktrieden, ass hire Papp als George VI. brittesche Kinnek ginn. No dësem sengem Doud de 6. Februar 1952 gouf dunn d’Elisabeth II. Kinnigin.

An den 1950er a 60er Joren ass ënnert hir de Prozess vun der Dekoloniséierung weidergeféiert ginn, an d’Strukture vum Commonwealth hu sech weiderentwéckelt. Wärend hirer Zäit um Troun gesäit si net manner ewéi 15 brittesch Premierministere kommen a goen. 2015 gouf si schliisslech d’brittesch Staatscheffin mat der längster Regierungszäit. Zum Zäitpunkt vun hirem Doud den 8. September 2022 hat si méi ewéi 70 Joer laang um Troun gesiess.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.