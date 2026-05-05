Fro den Affekot: Rechter a Flichte vu PatientenGesetz erlaabt Patienten, Diagnos ze refuséieren

Bob Konsbruck
De Maître Jean-Jacques Schonckert erkläert am RTL-Interview, dass Patienten d'Recht hunn, net iwwer hir Diagnos informéiert ze ginn, wa si dat ausdrécklech wënschen.
Update: 05.05.2026 17:02

Muss en Dokter dem Patient alles soen, oder lieft ee léiwer an der Ongewëssheet?

Dem Gesetz no kënne Patienten entscheeden, dass si net iwwer hir Diagnos informéiert wëlle ginn. De Maître Jean-Jacques Schonckert seet: "D'Gesetz iwwert d'Rechter an d'Obligatioune vum Patient vum 24. Juli 2014 seet expressis verbis vir, dass de Patient 'a le droit d’être tenu dans l’ignorance', wann hie seet, hei, ech wëll dat do net wëssen" . Dëst Recht muss de Patient selwer ausdrécklech ufroen – den Dokter däerf net selwer entscheeden, wéini eppes net matgedeelt gëtt. De Maître Schonckert weist drop hin, dass et just eng Ausnam gëtt, d'"Exception thérapeutique", wann d'Informatioun dem Patient kéint schueden

De Patient kann eng Personne de confiance bestëmmen, déi als Porte-parole ageet, wann de Patient net méi selwer entscheede kann. "Déi Persoun ass virdru vum Patient designéiert ginn, fir ze soen, ech sinn de Porte-parole vum Patient, wann hien net méi à même ass, alles ze verstoen, alles matzekréien. Mee dat muss virdru schrëftlech festgehale ginn", erkläert de Maître Schonckert . Dës Persoun muss net Famill sinn an huet Prioritéit virun der Famill, wann si designéiert ass.

Zousätzlech kann de Patient och een Accompagnateur mat bei den Dokter huelen. Dës Persoun ass haaptsächlech do, "fir d'Händchen ze halen, wéi soss eppes," an dierf nëmme limitéiert Informatiounen kréien, ausser et gouf schrëftlech eppes aneschters festgehalen .

Just de Patient selwer huet am Prinzip Urecht op säin Dossier médical. "Just deen, also deen eenzegen, deen am Prinzip Urecht huet, dass de Patient selwer", sou de Jurist . D'Famill huet "a priori keen Urecht richteg am Fong", ausser de Patient erméiglecht dat explizitt . Wann de Patient net méi entscheede kann a keng Personne de confiance bestëmmt huet, iwwerhëlt eng geriichtlech designéiert Persoun dës Roll . All Decisioun an Nominatioun vun enger Vertrauenspersoun muss schrëftlech festgehale ginn, betount de Maître Schonckert: "Dat muss alles schrëftlech festgehalen ginn, well soss op eemol gëtt do ugefaangen ze dribbelen, well dat ass net gutt."

