Am "Café des artistes" am Gronn zielt de "Kéis" dem Dan Spogen, Raoul Roos a Mike Fandel, dass hie mam Marc Spautz um Päerd ausgeridden ass an och alt emol fir d'Kanner um Fuesbal de Clown gespillt huet.
De geléierten Dréier erënnert sech, wéi en am Schwäistall entschlof war an enger Nonn gehollef huet, e Källefchen op d'Welt ze bréngen. Mir héieren, wéi e sech géint de Minister aus senger eegener Partei fir en Eenheetswaasserpräis agesat huet a mat der Police de Spunnes gemaach hat, an hie gëtt zou, senge Chamberkolleege reegelméisseg Eeër an Zoossisse mat op de Krautmaart bruecht ze hunn.
Piano: Marc Schmidt
