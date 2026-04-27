Am 'Café des artistes' am Gronn geet et beim Dan Spogen, Raoul Roos a Mike Fandel ëm dem Carlo Cravat seng aussergewéinlech Kandheet am Hotel, säin Horror virun der Schoul, seng Leidenschaft fir d'Schéissen a seng Léier an Asien, wou och emol Gehier vu jonken Afen um Menü stoung. Et gëtt ee gewuer, dass hie wierklech net ka kachen, mat 25 schonn e Rolls Royce virun der Dier hat a firwat, dass den Hotel géigeniwwer der Gëlle Fra säi Stil soll behalen an hien un där 'aler Këscht' hänkt.
Piano: Marc Schmidt
De komplette Podcast fannt Dir op iTunes, Spotify an op RTL Play.