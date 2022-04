Am Wanter 2021 huet d'Naturverwaltung hei am Land e Bibermonitoring realiséiert. D'Resultat gouf et elo de 7. Abrëll, um Internationalen Dag vum Biber.

Ronn 20 Joer ass et hier, dass déi lescht Aktivitéit, respektiv de leschte Stand iwwert d'Verbreedung vum Biber hei am Land festgehale gouf. Beim neiste Monitoring koum eraus, dass et genee 80 Biberrevéiere ginn. 2019 waren et der 39, och wann et der Naturverwaltung no duerchaus nach méi zu Lëtzebuerg ginn, déi nach net entdeckt goufen.

An deem Kontext mécht d'Naturverwaltung den Appell, all Hiweis op eng Biberaktivitéit op biber@anf.etat.lu ze mellen.

Bei eis ass de Biber haaptsächlech un der Uewersauer, Uelzecht, Äisch an un der Atert ze fannen. Et geet een och dovun aus, dass sech dëst Déier nach weider wäert ausbreeden, wat als positiv fir de Lëtzebuerger aquatesche Liewensraum an déi dovun ofhängeg Déieren- a Planzenaarten ze bewäerten ass, sou nach d'Naturverwaltung.

Ronn 200 Joer laang war de Biber hei am Land ausgestuerwen. Wéinst sengem Pelz, sengem Fleesch an dem sougenannte "Bibergeil" - en Drüsesekret, deem eng heelend Wierkung a méi Potenz nogesot gëtt - gouf d'Déier gejot an um Enn och ausgerott. Duerch Auswëlderungsprojeten an der Belsch, an der Nordäifel, am Saarland an och laanscht d'Uewermusel a Frankräich an den 80er an 90er Joren huet sech de Bestand nees erholl. Eenzeldéieren hunn de Wee op Lëtzebuerg fonnt a virun 10 Joer gouf et dunn och bei eis nees eng kleng Biberpopulatioun.

© ANF

Schreiwes vun der Natruverwaltung