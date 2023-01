Den éischte Vaccin, deen an den USA fir en Insekt zougelooss ass, impft Beie géint déi "Amerikanesch Faulbrut" - eng aggressiv bakteriell Krankheet.

D'Entreprise Dalan Animal Health, déi zum Biotech-Konzern gehéiert, krut vum US-Landwirtschaftsministère d'Zouloossung fir den éischten Impfstoff fir Hunnegbeien, wéi d'New York Times mellt. Wëssenschaftler no kéint de Vaccin e grousse Schrëtt fir d'Bekämpfe vu Viren a Schädlinge sinn, déi déi weltwäit Beie-Populatioun deziméiert hunn.

De prophylaktesche Vaccin schützt Hunnegbeie virun der "Amerikanescher Faulbrut" - enger aggressiver Bakteerie, déi sech séier vu Beiestack zu Beiestack ausbreet. De Vaccin kéint Experten no dozou bäidroen, d'Aart a Weis ze änneren, wéi Wëssenschaftler un d'Déieregesondheet eruginn. Bis ewell goufen infizéiert Beievëlker zesumme mat hire Stäck verbrannt, fir d'Ausbreedung ze limitéieren.

D'Beie ginn awer net mat enger klenger Sprëtz geimpft, mä huelen de Vaccin iwwert Fudder zou sech. Méi genee ass en a Gelée Royale, engem Zockerfudder, dat Beiekinniginne kréien, enthalen. Soubal dës d'Fudder opgeholl hunn, gëtt den Impfstoff an hiren Eeërstäck deponéiert a gëtt de Larven, déi sech entwéckelen, beim Schlüpfen Immunitéit. Am Impfstoff sinn dout Versioune vum Paenibacillus-Larven, deen "d'Amerikanesch Faulbrut" verursaacht.

Laang Zäit si Fuerscher dovun ausgaangen, datt Insekte keng Immunitéit kréie kënnen, well hinnen Antikierper feelen, also Proteinnen, déi dem Immunsystem vu villen Déieren hëllefen, Bakteerien a Viren z'erkennen an ze bekämpfen. Nodeems Wëssenschaftler erkannt hunn, datt Insekten awer Immunitéit kréien an un hiren Nowuess weidergi kënnen, huet de Wëssenschaftler Dr. Freitak, vun der Uni Graz, sech mat der Fro beschäftegt, wéi d'Beien d'Immunitéit weiderginn. 2015 huet hien zesumme mat zwee weidere Fuerscher de spezifesche Protein identifizéiert, dee beim Nowuess eng Immunreaktioun ausléist an huet festgestallt, datt d'Immunitéit an enger Beiepopulatioun mat enger eenzeger Kinnigin kultivéiert ka ginn.

Éischt Zil war dunn d'Bekämpfe vun der "Amerikanescher Faulbrut", enger bakterieller Krankheet, bei där sech d'Larven donkelbrong verfierwen an de Beiestack faul richt. Virun allem an den 1800er a fréien 1900er Jore war d'Krankheet staark ënnert de Beievëlker an de Vereenegte Staate verbreet. D'"Amerikanesch Faulbrut" ass zwar net schlëmm wéi d'Varroamilb, mä d'Bakteerie ka ganz einfach emol Beievëlker mat 60.000 Beien ausläschen.