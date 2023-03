Iwwer 900 Fräiwëlleger hunn dëst Joer gehollef, d'Vullen an hire Gäert ze zielen. Am Ganzen 33.881 Villercher goufen tëscht dem 27. an 29. Januar gemellt.

Un engem Weekend am Januar hu sech iwwer 900 Benevollen eng Stonn Zäit geholl, fir ze observéieren, wéi eng Villercher am meeschte bei hinne laanschtfléien. Am Ganzen 33.881 Vigel goufen Natur & Ëmwelt gemellt.

Zanter e puer Joer gëtt e Réckgang vun de Wantervillercher hei am Land festgestallt. Schold dorunner ass d'Manéier vum Mënsch ze liewen. Fir d'Bestänn besser aschätzen ze kënnen an d'Populatiounstrends am Bléck ze behalen, rifft d'Federatioun Natur & Ëmwelt all Joer d'Awunner vu Lëtzebuerg dozou op, d'Vullenaarte ronderëm hir Haiser a Gäert ze zielen.

Esou gouf d'Schielmees a 86% vun de Lëtzebuerger Gäert gesinn a kann domat och 2023 hir 1. Plaz verdeedegen. D'Märel war mat 85% am zweetheefegsten bei de Lëtzebuerger op Besuch. Net vill manner dacks goufen dann nach d'Blomees (81%), den Hausspatz (80%) an d'Routbrëschtchen (75%) gezielt. Déi geselleg Spréif war dee Weekend zesumme mat dee meeschten Aartgenossen op Besuch an der Lëtzebuerger Natur.