Nach ëmmer gëtt sech mam Verkaf vum Pelz vun Näerzen eng gëllen Nues verdéngt. Ma d'Déiere sinn awer och immens ufälleg fir Infektioune wéi d'Vullegripp.

Esou gouf de Vullegripp-Virus dann elo op enger ganzer Partie Häff a Finnland nogewisen. Ma well eng direkt Iwwerdroung tëscht den Déieren an net just iwwer Vigel net ausgeschloss ka ginn, huet d'finnesch Liewensmëttelautoritéit ugeuerdent, datt all d'Näerzen op Häff, op deenen Infektioune festgestallt goufen, ëmbruecht musse ginn.

D'Näerze wieren der finnescher Autoritéit no besonnesch ufälleg fir Infektiounen, well hir iewescht Otemweeër Empfänger hunn, déi souwuel d'Vullegripp wéi och mënschlech Grippevire banne kënnen. D'Mamendéieren eegene sech deemno gutt als Tëschestatioun, bei där de Virus d'Méiglechkeet huet, an eng Form ze mutéieren, déi och Mënschen infizéiere kënnen. Fir esou Varianten ze verhënneren, wier et wichteg, all d'Näerzen op de betraffenen Häff ëmzebréngen, begrënnt d'Liewensmëttelautoritéit hir Decisioun. Bei Fiiss oder sougenannte "Marderhënn" géing awer vu Fall zu Fall decidéiert ginn.

Wéi et vun der Autoritéit weider heescht, wier de Virus op dräi finneschen Häff festgestallt ginn. Dem finnesche Rundfunk no misste schätzungsweis 70.000 "Pelzdéieren" ëmbruecht ginn, dorënner 30.000 Näerzen a 40.000 Fiiss. Ma d'Zuel kéint awer weider klammen. D'Liewensmëttelautoritéit rechent domat, datt de Virus am Laf vun der Woch nach op weideren Häff wäert festgestallt ginn.