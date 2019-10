Millioune vu Mënsche wälze sech, dréie sech, ziele Scheewercher a schlofen trotzdeem nëmme schlecht an oder net duerch.

Schätzungen no huet all Drëtten am Liewen emol mat Schlofproblemer ze kämpfen – am stäerkste betraff, schéngen d’Salariéen. Hei gi bei Ëmfroe bis zu 80% un, schlecht ze schlofen. Zuelen, déi an de leschte Joerzéngte staark an d’Luucht gaange sinn.

Ee vun de Problemer bei Schlofstéierungen ass, dass et sech net genee definéiere léisst, wéini ee vu Schlofstéierunge schwätzt. Wéi vill Schlof ee brauch, ass ënnerschiddlech, eréischt bei engem Wäert ënner 5 oder iwwer 11 Stonnen ass et pathologesch opfälleg. An och wann een an der Nuecht méi dacks wakereg gëtt oder emol méi laang brauch, fir anzeschlofen, ass dat net direkt anormal.

Mir hu mat engem Neurolog aus dem Schlof-Labo iwwert déi heefegst Diagnose geschwat, déi hei gestallt ginn, hunn eis erkläre gelooss, wat ee Sleep-Coach mécht a waren am Gesondheetszentrum bei engem Entspanungscours.