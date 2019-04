D'Sitta, den Adriano Lopez, elo bekannt ënnert CHAILD, an de Josh Island waren um Freideg am Live! op Besuch.

D'Sitta mécht "Urban Soul with Persian Spice". An hirer Musek héiert een hir multikulturell a virun allem persesch Aflëss eraus. Als Duechter vun enger iranescher Mamm an engem däitsche Papp ass si an der Schwäiz opgewuess. Zënter 2007 lieft si zu Lëtzebuerg. Ufank Abrëll huet si "opderschmelz" zu Diddeleng hiren neien Album "Part of Me" virgestallt. Een Titel dovunner wäert si nächste Samschdeg an der grousser Télévie-Sendung sangen.

Den Adriano Lopez ass bis elo als "ADRIAN" opgetrueden. Mä hie wollt sech nei erfannen, nach emol mat engem wäisse Blat Pabeier ufänken. Säin neie Kënschtlernumm ass "CHAILD". Och musikalesch traut hie sech nei Weeër ze goen. Seng nei Single "Sick Water" beispillsweis huet hien zesumme mam Rapper Maz produzéiert.

De Josh Island kënnt grad vun enger Tour duerch Däitschland zeréck. D'nächst Woch spillt hien dann am K116 ee vu senge wéinege Concerten hei am Land. Hien huet viru kuerzem eng nei Single erausbruecht: "Human Flow". Dëst éischter méi politescht Stéck inspiréiert sech um Film mam selwechten Numm vum chinesesche Realisateur Ai Weiwei.