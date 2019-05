Dr. Grams huet jorelaang homeopathesch Mëttele verschriwwen, well si dovunner iwwerzeegt war. Haut ass dëst awer ganz anescht.

Glawenskrich, Homeopathie, Wonschdenken a Wierklechkeet, esou war eng Konferenz an der Abbaye Neimünster iwwerschriwwen, déi op Invitatioun vun AHA der Allianz vun Humanisten Atheisten an Agnostiker organiséiert gouf.

Do goung et net ëm reliéise Glawen, mee medezineschen, deen an d’Effikassitéit vun den klenge Globulien. Fir Lëtzebuerg gëtt et keng Zuelen, mä eleng an Däitschland sinn 2018 fir 670 Milliounen Euro där Mëttel verkaf ginn, e Risemarché mat villen iwwerzeegten Unhänger! Och d’Riednerin Natalie Grams huet selwer jorelaang där homeopathesch Mëttelen an hirer Praxis verschriwwen a war fest iwwerzeegt vun der Effikassitéit vun der alternativer Heelmethod.

Derzou komm war si als Patientin, wéi no engem Autosaccident mat 22 Joer keen Dokter hir hëllefen konnt a si du bei enger Homeopathin dat fonnt huet, wat si gebraucht huet: Een, deen op si agaangen ass, hir nogelauschtert huet a verstanen hat, dass hir Symptomer d'Suitte vum Trauma vum Accident waren.

E kritescht Buch war dunn den Ausléiser fir si, nees d’Säiten ze wiesselen. U sech wollt si d’Kritike widderleeën an huet sech dunn awer ëmmer méi ageschafft an déi sëllechen Etüden an ass zur Konklusioun komm, dass Homeopathen zwar hire Patienten hëllefen, mä d’Globulien u sech net wierken. Do wier nu mol kee noweisbare Stoff méi enthalen no der sougenannter Potenzéierung, dat heescht, der extrem Verdënnung vun der Substanz. Zanterhier setzt d’Natalie Grams sech fir e méi rationalen a wëssenschaftleche Bléck op d’Homeopathie an. An den Ae vu fréiere Kollege gëllt si als Verréider a gëtt deels ganz hefteg ugegraff.

Et geet do och ëm Emotiounen a vill Dokteren a Patienten wéilten och weider un d’Homeopathie gleewen, well si enttäuscht si vun der traditioneller Medezin.

Béides verschreiwen, fräi nom Motto am schlëmmste Fall schued et net an am Beschte geet et dem Patient besser, dat wëll d’Doktesch net gëlle loossen. Et wier eng Illusioun, déi och deels derzou féiere kéint, dass de Patient net déi richteg Behandlung kréich an d’Medezin sollt sech un deem orientéieren, wat wëssenschaftlech erwise wier am 21. Joerhonnert. D’Léier vum Samuel senger Homeopathie staamt vun 1796.

Déi ganz Debatt wier awer och nëtzlech, fir dat a Fro ze stellen, wat an der klassescher Schoulmedezin net funktionéiert, dacks vill ze mann Zäit fir de Patient, deem net nogelauschtert gëtt an net mat senger ganzer Liewensgeschicht gekuckt gëtt. Déi meescht Dokteren hätten einfach keng Zäit dofir a géingen och net dofir bezuelt ginn.

D'Natalie Grams plaidéiert fir eng méi mënschlech Medezin, wou den Dokter an déi therapeutesch Relatioun mat dem Patient hëllefen heelen, mä dofir bräicht et keng kleng wäiss Zockerbullen.

