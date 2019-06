Weltwäit gëtt den Akt vum Bluttspenden ënnerschiddlech belount. Dat geet vu fräien Deeg bis Akafsbongen, Vakanzen a plazeweis kritt een och Bores.

Den Akt vum Bluttspenden ass fir ee gesonde Mënsch eppes ganz Einfaches, a bedeit fir ee kranke Mënsch den Ënnerscheed tëscht Liewen an Doud. De 14. Juni ass dofir de Welt-Bluttspender-Dag. Op dem Dag geet et net nëmmen drëms, fir Leit zum Bluttspenden ze motivéieren, mä virun allem déi ze éieren, déi et scho maachen. An all Land huet een anere System fir Spender ze lackelen.

AUDIO: Beloununge fir Blutt - De Reportage vum Julie Dupont

Blutt spende bedeit net iwwerall dat nämmlecht. Also d’Technik fir d’Blutt ze kréien, dierft an all Land déi selwecht sinn, mä wat de Spender kritt fir säi Blutt, ännert vu Land zu Land.

Fänke mer mol an eise Nopeschlänner un: an Däitschland, Frankräich an an der Belsch gëtt et keng finanziell oder gréisser materiell Entschiedegung, sou wei hei zu Lëtzebuerg och. An der Belsch gëtt zum Beispill all Joer een Iessen organiséiert, fir esou Merci ze soen.



An der Tschechescher Republik kritt een do scho méi fir säi Blutt: Bonge fir Massagen, Sauna oder Schwämm sollen dem Bluttspender Loscht maachen, méi dacks laanscht ze kommen. Beim Plasmaspenden gëtt et souguer Bores: ronn 25 Euro pro Spent.



Am Land niewendrun, méi genee a Polen, ginn et keng Suen direkt d’Hand. Dofir kritt een a Polen awer ee fräien Dag wann een ee Certificat fir de Patron huet. Ausserdeem ginn et 4500 Kalorien als Kaddo, a Form vun 8 Tablette Schockela, engem séisse Rigel an engem Jus.

Och nach interessant: a Polen kann ee säi Blutt och nach vun de Steieren ofsetzen. Méi Blutt, manner Steieren.



Da bleiwe mer och am Osten: a Russland ginn et mat Ofstand déi lackelegst Beloununge fir Blutt. Et ass zum Beispill per Gesetz festgehalen, dass all Bluttspender eng gratis Moolzecht kritt. Leit déi vill spenden, kréien op der Aarbecht an der Uni d'Prioritéit fir méi bëlleg Vakanzen. Wie besonnesch vill spent, kann den Titel „Éierespender” ufroen. Deen Titel bréngt engem all Joer eng bezuelte Vakanz, eng besser Behandlung am Gesondheetssystem an dann och nach 1000 Rubel d’Joer. Dat sinn ëm déi 140 Euro.



A Griichenland ass et schwéier mat de Bluttreserven, dëst wéinst der Thalassämie, enger genetescher Bluttkrankheet, déi et besonnesch dacks a Griicheland gëtt. Duerch des Krankheet muss ee reegelméisseg neit Blutt kréien. Dofir froen d’Dokteren d’Famill vum Patient, fir ze froen, dass si Blutt spende ginn. Dat gëtt gemaach, fir dass et net sou séier zu Enkpäss komme soll. Fir dëst nach besser z’evitéieren, kënnen Zaldoten a Beamten sech mellen, fir Blutt ze spenden a kréien dofir 2 bis 4 fräi Deeg. Dës Zort Congé ka bis zu 4 mol am Joer ugefrot ginn.



A China stelle se grad een neie System op d’Been. Ganz laang hu Patienten hir Famill a Bekannte misse fir eng Bluttspend froen. Dat huet dozou gefouert, dass Blutt gréisstendeels um Schwaarzmaart verkaf gouf. Elo ginn et Beloununge fir déi gutt Dot: wie beim Staat schafft a Blutt spent, kritt fräi Deeg an aner Belounungen.