Zanter 4 Joer gëtt zu Lëtzebuerg intensiv am Beräich vum Parkinson gefuerscht. Elo geet dës Etüd an déi zweete Phase.

Parkinson éischter a méi sécher diagnostizéieren an doduerch besser Therapien erméiglechen. Dat ass d'Zil vun enger Etüd, déi schonn zanter 4 Joer hei zu Lëtzebuerg leeft an elo an hir 2. Phase geet. Finanzéiert gëtt de Fuerschungsprojet vum Fonds national de Recherche.

Éischt Resultater goufen e Freideg de Moien op der Uni Lëtzebuerg presentéiert an an engems no Vir gekuckt, wéi et an Zukunft mat der Etüd weidergoe soll. 1.400 Leit hunn déi lescht 4 Joer un der Studie deelgeholl. Souwuel Leit mat wéi och ouni d'Krankheet. Fir déi 2. Phase ginn weider 200 Leit gesicht.

Déi genee Ursaache vun der Krankheet sollen erfuerscht ginn, fir nei Weeër ze goen, fir d'Diagnose awer och amelioréiert Therapien a souguer präventiv Moossnamen ze fannen. D'Studie ass eng Kooperatioun tëscht verschiddene Lëtzebuerger Fuerschungszenteren.

Déi lescht 4 Joer huet de Fonds national de Recherche 8,3 Milliounen Euro an de Projet investéiert. Weider 6 Millioune si fir déi zweet Phase virgesinn.

