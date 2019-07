All Joer stierwen der WHO no 8 Millioune Mënschen un de Folge vum Tubakskonsum- dorënner der vill, déi zu Liefzäite selwer ni gefëmmt hunn.

Datt d'Fëmmen ongesond ass, dierft ville Leit bekannt sinn. Aktuell Zuele vun der Weltgesondheetsorganisatioun weisen, datt de Message och wierklech bei de Leit ukomm ass. Den Undeel u Fëmmerten ass an der Bevëlkerung nämlech erofgaangen. Well awer d'Zuel vun der Weltbevëlkerung geklommen ass, bleift d'Zuel vun de Fëmmerten mat 1,1 Milliarde konstant.

E Freideg huet d'WHO zu Rio de Janeiro a Brasilien deen neiste Welt-Tubak-Rapport presentéiert. Datt een dësen net am Haaptsëtz zu Genf an der Schwäiz presentéiert huet, hat ee bestëmmte Grond. No der Tierkei ass Brasilien nämlech dat zweet Land, wat alleguer déi vun der WHO empfuele Moossname fir d'Reduzéierung vum Tubakskonsum ëmgesat huet. Ëmmerhin gëtt an de meeschte Länner den Zougang zum Tubak erschwéiert an e gëtt och méi deier gemaach, sou d'WHO.

Wat d'Ofgewinne vum Fëmmen ugeet, gesäit een nach däitlecht Entwécklungspotenzial. Hei heescht et am Rapport, datt et méi Berodungsméiglechkeeten iwwer Telefon an Online misste ginn. Weider missten och d'Hausdokteren d'Fëmmerte méi heefeg drop uschwätzen an op Hëllef hiweisen an Nikotinersatztherapië misste finanziell ënnerstëtzt ginn.

All Joer stierwe weltwäit 8 Millioune Mënschen duerch de Konsum vun Tubak. Dorënner der och vill, déi wärend hirem Liewen ni gefëmmt hunn. Nieft de Folge fir d'Gesondheet huet d'Fëmmen och een negativen ekonomeschen Effekt. D'Wirtschaft verléiert duerch Gesondheetskäschten respektiv Aarbechtsausfäll 1,3 Billiounen Euro am Joer.

D'WHO warnt och virun den E-Zigaretten a Produiten, bei deenen den Tubak net verbrannt, mä erhëtzt gëtt. Alleguer si se schiedlech fir d'Gesondheet.