Am franséischsproochege Wikipedia-Artikel iwwert d'Geografie vu Lëtzebuerg gëtt de Süden vum "Ländchen" op eng skurril Aart a Weis beschriwwen.

Ass de Wikipedia-Artikel an der éischter Hallschecht nach sachlech an informativ, esou gëtt et am zweeten Deel dach kuriéis. Virun allem no der Lektür vun der Rubrik "Régions naturelles" an der Beschreiwung vum Guttland ass een dach bass-erstaunt.

© Screenshot / fr.wikipedia.org

D'Fro, déi ee sech an deem Zesummenhang stelle kann: Wie setzt esou Texter op Wikipedia, ginn esou Anträg gepréift a firwat hëlt keen Editeur vun der weltwäit gréisster Enzyklopedie esou een Artikel vum Site?