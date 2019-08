Medeziner an Indien hunn engem 7 Joer ale Bouf e puer Honnert Zänn aus dem Mond erausoperéiert an hunn och een Tumor erausgeholl.

Eng ongewéinlech héich Zuel un Zänn hat ee 7 Joer ale Jong an Indien a sengem Mond. Bei enger Operatioun, déi 5 Stonne laang gedauert huet, hunn Dokteren an der Klinik Saveetha Dental College and Hospital zu Chennai 526 Zänn mat enger Gréisst tëscht 0,1 Millimeter a 15 Millimeter erausgeholl.

De Jong aus dem Südoste vun Indien hat virdrun iwwer Wéi am Kifer geklot an dëse war och geschwollen.