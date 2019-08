Wien ofhuele wëll, mécht alt emol ee Regime. Munch een ass méi effektiv, deen anere manner, verschidde Regimmer kënnen och geféierlech sinn.

Besonnesch déi neisten Trend-Regimmer verspriechen e séiert Ofhuele bannent kuerzer Zäit. Dass dat net ëmmer sou gesond ass, kann ee sech bal denken, ma dacks hu se net déi gewënschte Wierkung oder si geféierlech fir d'Gesondheet.

1. Bandwuerm-Regime

Wie séier ofspecke wëll, keeft sech fir 1.400 Euro Kapsele mat Bandwierm dran. D'Déiercher reproduzéiere sech am Daarm an ernäre sech do vun den Nährstoffer aus eiser Nahrung. Doduerch hëlt de Kierper manner Kalorien op. Et muss een allerdéngs Péng, Duerchfall an allgemengt Schwächt a Kaf huelen.

2. Kabbeszopp-Regime

8 Kilo an enger Woch ofhuelen, dat geet. Dofir muss een dann awer eng ganz Woch laang vu moies bis owes Kabbeszopp iessen. Wat zimlech langweileg kléngt, kann awer och zimlech liewensgeféierlech ginn. Ouni aner Liewensmëttel huet een esou ganz séier e Manktem un Eewäiss.

3. Bluttgruppe-Regime

Iesse wéi eis Virfaren. Dat ass d'Geheimnis hannert dem Bluttgruppe-Regime, do kritt een dann en Ernährungsplang, wéi dee vun eisen Ur-Virfaren. Bei Bluttgrupp 0 wier dat zum Beispill wéi bei de Steenzäitmënschen. Wëssenschaftlech gouf d'Wierkung vun dësem Regime nach guer net getest.

4.Werwollef-Regime

Wie wéi d'Madonna, Demi Moore oder nach vill aner Hollywood-Stars wëll ofhuelen, dee sollt et emol mam Werwollef-Regime probéieren. Dobäi gëtt wärend Vollmound oder Neimound mat Hëllef vun enger Jus-Kur gefaascht an de Kierper entgëft. Experte sich sech awer sécher, dass dee Regime komplette Quatsch ass.

5. 5-Mol-Bäissen-Regime

Jo, richteg gelies, just 5 Häppercher, respektiv 5 Mol bäissen, dierf een hei. E Medeziner versprécht, dass d'Kiloen an Nullkommanäischt verschwannen. Et kéim och net drop u wat een ësst, ma wéi. No 3 Deeg soll ee sech och schonn dru gewinnt hunn, sou dass een och manner Honger hätt.

6. Cookie-Regime

Hei kritt de Cookie-Deeg eng Portioun Aminosaiere-Mëschung an da solle 6 Kichelcher den Dag mat engem 300-Kalorien-Owendiessen tatsächlech duergoen. Mat dësem Regime huet en US-Medeziner scho ville Mënsche gehollef. Geféierlech ass u sech, dass d'Ernärung immens eesäiteg ass a vill Zocker enthält. Gesond ofhuelen, geet anescht.

7. Master Cleanse

Bis zu 40 Deeg nëmme Waasser oder selwer gemaachte Limonad. Mat dësem Regime versprieche sech vill Leit net nëmmen de Kierper z'entgëften, ma gläichzäiteg och vill Gewiicht ganz séier ze verléieren. Wien dat awer radikal duerchzitt, muss a sengem Alldag op villes verzichten: Zum Beispill schaffen, liesen, Sport maachen, a wann een net ze hongereg ass, kann een héchstens nach schlofen.

8. 3-Deeg-Militär-Regime

Ob Hotdogs, Vanillsglace oder Schockela, ganz egal wat een ësst, et sollen net méi wéi 1.500 Kalorien den Dag sinn. Mat dësem Regime versprieche sech verschidde Participante 5 Kilo manner an nëmmen 3 Deeg. Wien awer gleeft, dass dat tatsächlech klappt, gëtt batter enttäuscht.

9. Loft-Regime

Eng eidel Forschette an de Mond ze huelen an dobäi maachen, wéi wann een eppes ësst. Et kann ee bal net gleewen, dass et wierklech Leit ginn, déi sou ee Regime probéieren. Wien dat dacks mécht, kann am schlëmmste Fall eng Leptinresistenz entwéckelen. Leptin ass dat Hormon, dat fir d'Sättegungsgefill suergt, wann een eppes giess huet. Eng méiglech Suitte vun esou enger Resistenz ass e luese Stoffwiessel an extreemt Iwwergewiicht.

10. Baby-Nahrung-Regime

Dem Guru vun der US-Schauspillerin Gwyneth Paltrow no gëtt et eng ganz einfach Manéier seng Extra-Kiloen ofzespecken a gläichzäiteg de Kierper z'entgëften, mat Gliesercher fir Puppelcher. Eng Tatsaach gëtt do awer dacks ausser Uecht gelooss, de Kierper brauch aner Nährstoffer, wéi dat, wat am Babybräi dran ass.