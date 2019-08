Ronn zwee Drëttel vun den Erwuessene weltwäit bereet de Mëllechzocker an de Liewensmëttel Problemer.

Ob Botter, Mëllech oder Kéis: D'Mëllechproduite sinn e wichtege Bestanddeel vun der mënschlecher Ernierung. Se schützen de Mënsch viru Osteoporos a versuergen de Kierper mat Vitamin D. Ganz op Mëllechproduite mussen déi betraffe Persounen awer net verzichten, well hire Kierper meeschtens nach e geréngen Deel vum Laktase-Enzym produzéiert, deen d'Laktos am Verdauungstrakt spléckt. Am beschte loosse sech d'Mëllechproduiten a Kombinatioun mat fetthaltegen- oder kuelenhydrathaltege Liewensmëttel verdauen. Ganz wichteg dobäi: D'laktoshalteg Iesswuere sollen a klenge Portiounen iwwert den Dag verdeelt consomméiert ginn.

Dacks verstoppt sech d'Laktos a Produiten, an deenen de Keefer net onbedéngt domat rechent. Dëst ass de Fall bei der Charcuterie, fäerdege Vinaigretten oder Fäerdegmenüen. An enger däitscher Lëscht vun Ingrediente soll de Konsument beispillsweis net nëmmen op d'Sich nom Wuert "Laktose" goen, mä och no Begrëffer wéi "Molke" oder "Sahne" sichen. E groussen Undeel u Laktos hu virun allem de Mëllech- an de Moermëllechpolver. Bei enger Laktosintoleranz spillt d'Bezeechnung "kann Spuren von Laktose enthalten" keng wichteg Roll.

Wisou gäert et bei laktosintolerante Persoune bei der Consommatioun vu Mëllechproduiten?

Bei Mënschen, déi Laktos a grousse Quantitéite verdroen, gëtt de Mëllechzocker am Dënndaarm duerch den Enzym Laktase an déi kleng Zockere Galaktose a Glukose gespléckt. Persounen, déi net genuch vun deem Enzym produzéieren, ginn als laktosintolerant bezeechent. An deem Fall geet de Mëllechzocker, deen net gespléckt gëtt, direkt iwwer an den Déckdaarm, wou Gase wéi Methan, Kohlendioxid a Waasserstoff entstinn. Mat Hëllef vun engem Otemtest kënnen d'Dokteren erausfannen, ob d'Patienten dës Gaser am Kierper hunn. Dëst ass eng verbreete Method fir erauszefannen, ob e Mënsch eng Laktosintoleranz huet oder net.

Hänkt d'Laktosintoleranz vun der geographescher Lag oder dem Alter of?

A ville Géigenden an Afrika oder an Asien hunn déi meescht erwuesse Leit dës Intoleranz. Bei den Europäer an Nordamerikaner ass dës Onverdréiglechkeet och wäit verbreet, well si opgrond vun enger Genännerung eréischt zanter ongeféier 7.500 Joer gréisser Quantitéiten u Laktase hierstellen. Am Géigesaz zu den Erwuessene produzéieren d'Puppelcher op der ganzer Welt dësen Enzym, well si ouni deen d'Mammemëllech net verdaue kéinten.

Seele kënnt et vir, dass eng Persoun iwwerhaapt kee Mëllechzocker verdréit. An deem Fall muss de Betraffene sech un e strikte Regimm halen. Bei deenen anere geet et an de meeschte Fäll duer, wann een eng Kapsel oder Pëll mat dem Enzym Laktase schléckt.

Laktosintolerant Mënsche kënnen hire Kapp also a Rou leeën: Op e gutt Stéck Taart oder eng säfteg Pizza muss also net onbedéngt verzicht ginn. Wichteg ass, dass jidderee säin eegene Rhythmus fënnt a mierkt, wéi eng Liewensmëttel de Kierper verdaue kann a wéi eng net.