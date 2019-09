Wéi geféierlech sinn Energy drinks a Fast food wierklech? Nieft Iwwergewiicht a Schlofproblemer kënnen nach schlëmmer Niewewierkungen optrieden.

Virun allem bei jonke Leit sinn Energy drinks a Fast food beléift. Déi Quantitéiten, déi d'Jugend all Dag consomméiert, si bedenklech.

Eng Etüd huet nämlech erginn, dass Power drinks keen Energie-Schub, mä grav gesondheetlech Problemer mat sech bréngen. Dorënner ziele Schlofproblemer, Hyperaktivitéit an Iwwergewiicht, seet de Reiner Hanewinkel, IFT-Studieleeder. Dës Niewewierkunge kënne scho bei engem Kand oder Jugendlechen optrieden, wann een ee Mol de Mount en Energy drink drénkt. Schiedlech sinn de ville Koffein, Zocker an och déi onmoosseg synthetesch Zousazstoffer.

De Mënsch schuet sech net nëmme mat der falscher flësseger Ernierung, mä och mat Iesswueren, déi vill Fett a wéineg Vitaminnen enthalen.

Wéi fatal dësen ongesonde Liewensstil ass, huet en Teenager aus Groussbritannien ze spiere kritt. All Dag huet de 17 Joer ale Mann Fritten, Chipsen, wäisst Brout a geleeëntlech mol eng Wurscht oder eng Scheif Ham giess. Duerch säin ongesond an eesäitegt Iesse konnt dem Jugendleche säi Kierper keng Vitaminnen ophuelen. Mat schwéiere Folgen: Hien ass blann ginn.

Mat 14 Joer wier hie schonn a medezinescher Behandlung gewiescht, well hie sech dacks midd an onwuel gefillt hätt. Vum Hausdokter hätt de jonke Mann Vitaminpëlle verschriwwe kritt, well e Vitamin B12-Defizit prognostizéiert gouf. Hien hätt d'Pëllen awer net geholl, sou d'medezinesch Zäitschrëft "Annals of Interal Medicine".

Vitamin B12 stécht a villen Iesswueren, déi vum Déier ofstamen, wéi Fësch, Fleesch, Eeër oder Mëllechproduiten. Dowéinst musse Veganer besonnesch dorop oppassen, dass si genuch Vitaminnen zou sech huelen.

Op Chipsen oder Fritte muss net onbedéngt verzicht ginn - wichteg ass eng ausbalancéiert Ernierung aus Kuelenhydrater, Geméis, Uebst a Proteinnen. En ofwiesslungsräicht Iessen ass also net nëmmen e Pleséier fir de Gomm, mä och nach gutt fir d'Gesondheet dobäi.