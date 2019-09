Et gouf e weideren Doudesfall bestätegt, deen op de Konsum vun E-Zigaretten zeréckzeféieren ass. D'Regierung wëll elo duerchgräifen.

De President Trump huet e Mëttwoch am Wäissen Haus streng Virschrëften fir Produzenten annoncéiert. Hien huet de Konsum vun E-Zigaretten als grousse Problem bezeechent. Kuerz virdrun haten déi amerikanesch Autoritéiten ee weideren Doudesfall gemellt, den op de Konsum vun sou Zigaretten zeréck. Et ass dëst schonn dee 6. Fall dee bekannt ass. Wéi et heescht, géifen d'Gesondheetsautoritéiten Direktiven ausschaffen, deemno all Geschmaachsrichtungen mat Exceptioun vun Tubak solle vum Marché geholl ginn, sou den zoustännege Gesondheetsminister. Et géife vill verschidden E-Zigaretten an Dausende vu sougenannte Liquids ginn, deemno Flëssegkeeten déi verdämpen. Dem amerikanesche Gesondheetsminister Alex Azar no, fëmmen och ëmmer méi Schoulkanner an den USA elektresch Zigaretten, déi no Friichten, Alkohol oder Knätsch schmaachen.