De „Roadtrip Project“ huet um Donneschdeg e Stopp zu Lëtzebuerg gemaach.

Dat ass e Grupp vu véier jonken Europäer, déi mat engem Van duerch Europa reesen. De Projet ass eng Initiativ vun der Europäescher Kommissioun a soll d’Zesummeliewen an d’Versteesdemech tëscht de Länner stäerken. Fir d’Vanessa si virun allem déi oppe Grenzen an Europa e grousse Virdeel.

„Fir mech ass et eppes Besonnesches en EU-Bierger ze sinn, well ouni dat wier et fir mech net méiglech, duerch esou vill Länner ze reesen, déi am Schengen-Raum leien. An dëse Projet gëtt mir d’Méiglechkeet, Plazen ze gesinn, déi ech als Tourist vläicht net gesinn hätt. Ech hu bis elo schonn immens vill Schätz fonnt an de verschiddene Länner an dat wäert ech och ni vergiessen. Dofir ass dëse Projet eng wonnerbar Geleeënheet.“

D'Dayana, eng Schauspillerin a Moderatorin, fënnt et grad wichteg, dat jonk Leit un dësem Projet deelhuelen.

„Jonk Leit sinn en immens wichtegen Deel vun der europäescher Unioun. Dofir si mir och immens frou, un dësem Projet kënnen deelzehuelen, well et sech u jonk Leit riicht. An natierlech schwätze mir mat eisem Blog an op Instagram och haaptsächlech jonk Leit un. Dofir fannen ech dat wichteg, dass mir Videoen an Artikele fir e jonke Publique produzéieren.“

Et ass déi zweet Editioun vum Projet, mä déi éischte Kéier, dass d'Rees duerch Lëtzebuerg féiert. Zu Schengen kréien déi Jonk d’Geleeënheet, de Charles Elsen kennenzeléieren. Hie war dobäi, wéi d’Schengen-Ofkommes verhandelt gouf.

„Et ass och wichteg, dass esou eng Rees, ewéi déi, hei zu Schengen Halt mécht, wat jo am Fong d’Symbol vun engem Europa ouni Grenzen ass. An et sinn déi Saachen, wéi Schengen, d’libre circulation an den Euro, déi am Meeschte fir d’Leit gemaacht hunn. Europa mécht vill komplizéiert Reegelen, déi kee versteet a keen direkte Bezuch hunn op d’Leit, mä Schengen an den Euro, dat sinn d’Mesuren, déi d’Leit spieren a wou d’Leit och missten dofir dankbar sinn.“

