RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

LIVE! Planet People vum 24. AbrëllJohn Derneden, Martin Elmquist an d'Joyeuse Entrée

Patrick Greis
Crash III, Luxembourg Philharmonia an de Grand-Duc Guillaume.
Update: 24.04.2026 20:08
Live! Planet People vum 24. Abrëll
Den Talkmagazin um Freidegowend: John Derneden, Martin Elmquist an d'Joyeuse Entrée

De John Derneden sammelt alles iwwer Fligeren, déi am zweete Weltkrich bei eis noutgelant oder erofgefall sinn. 20 Joer fuerscht de professionellen Zaldot elo schonn, ass bei Ausgruewungen derbäi a versicht sech en Iwwerbléck iwwer d'Geschicht vun den eenzelen Plazen ze maachen wou eppes fonnt gouf. Vun den Asätz vun den Alliéierte bis bei déi dramatesch Suitte fir d'Zivilpopulatioun. Am Buch "Crash III" fënnt ee wéi an den 2 viregte Bänn och Fotoen an déi tragesch Geschichte vu vermësste Fligeren an de verschollene Piloten, déi sech am kollektive Gediechtnes agebrannt hunn.

© John Derneden

Zanter 30 Joer dirigéiert de Martin Elmquist den Orchester "Luxembourg Philharmonia". Dëse Sonndeg um 17 Auer ass am groussen Auditoire vun der Philharmonie e Concert fir dee Mann ze éieren, dee seng Museker net just hei am Land begleet huet, an hinnen den Tempo virginn a virgelieft huet. Den Martin Elmquist ass 1954 zu Kopenhagen gebuer. Am "Royal Danish Conservatory" huet hien ënnert dem Ole Schmidt an Anere Musek geléiert. De geléierte Violonist huet 1982 fir d'éischt den Arhus Symphony Orchestra dirigéiert an elo hält hie schonn dräimol 10 Joer de Staf beim "Luxembourg Philharmonia".

© Paul Mootz

No engem Trounwiessel wëll d'Traditioun et, dass den neie Grand-Duc sech am Land weist, bei enger sougenannter "Joyeuse Entrée". A sou wéi de Grand-Duc Jean an no him de Grand-Duc Henri ass den Tour elo um Grand-Duc Guillaume fir Land a Leit besser kennen ze léieren. Déi éischt vu fënnef där Manifestatiounen ass am Minett, zu Esch wou de Belval an d'Stad um Programm stinn. A fir déi zwee Deeler ze verbannen gëtt et en Tour mam Vëlo. 6 Méint nom Trounwiessel weisen de Grand-Duc an d'Grande-Duchesse sech dem Vollek a feieren zesummen en neit Kapitel an der Monarchie mat vill Vive a rout, wäiss, blo.

© Cour grand-ducal

Am meeschte gelies
Audio
11
Video
Fotoen
Weider News
LIVE
Fotoen
0
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.