Virun 61 Joer, de 7. Mäerz 1965, waren de Grand-Duc Jean an d’Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte fir hir éischt Joyeuse Entrée zu Esch-Uelzecht. An och fir de Grand-Duc Guillame an d'Grande-Duchesse Stéphanie ass dat déi éischt Etapp vun hirer Tournée duerch d’Land nom Trounwiessel.
© Photothèque de la Maison grand-ducale / Roger Prospert
The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.
Nieft dem offiziellen Empfang ginn et Animatiounen, kulturell Optrëtter a Méiglechkeeten, fir d’groussherzoglech Koppel zu Belval an op der Brill-Plaz zu Esch ze begéinen.
En Donneschdeg de Moie gouf sech zu Esch op d'Joyeuse Entrée preparéiert. © Pierre Weimerskirch
E puer praktesch Informatiounen
Wéinst dem Event kënnt et zu Aschränkungen am Verkéier. Verschidde Stroossen zu Belval an am Zentrum vun Esch ginn deelweis gespaart oder sinn nëmme limitéiert accessibel.
D’Gemeng recommandéiert de Leit, op den ëffentlechen Transport zréckzegräifen oder ze Fouss ze kommen. De P+R Belval Gare an aner Parkplaze baussent dem Zentrum sollen eng Alternativ bidden.
Och am ëffentlechen Transport kann et zu Upassunge kommen, jee nodeem wéi d’Situatioun sech entwéckelt.