De Maître Jean-Jacques Schonckert huet am RTL Wecker Prezisioune ginn.
Vill Benotzer wëssen nach ëmmer net, wéini si am Feeler sinn – an dat ka seriö Konsequenze hunn.
Zu Lëtzebuerg falen E‑Trottinetten ënner d’Kategorie vun de sougenannte Micro‑véhicules électriques. Déi sinn technesch op 25 km/h limitéiert. D’Vitesse-Limitten an der Strooss gëllen awer trotzdeem: an enger 30‑Zone däerf also och eng E‑Trotinett net méi séier fueren – och net biergof.
Problematesch gëtt et, wann eng Trottinett “friséiert” ass a méi séier wéi 25 km/h fiert. An deem Fall gëllt si net méi als E‑Trottinett, mee als “Motorrad‑änlecht” Gefier. Dat heescht: et brauch een de passende Permis, soss riskéiert een e Protokoll, d’Saisie vum Gefier – a souguer de Verloscht vum Führerschäin.
Och d’Assurance spillt eng wichteg Roll: Eng friséiert Trottinett, déi net gemellt ass, kann dozou féieren, datt am Fall vun engem Accident keng Indemnitéit bezuelt gëtt.
D’Recommandatioun ass also kloer: Net bastelen, sech un de Code de la route halen – an op Nummer sécher goen.