Praktesch alleguer d'Kanner a Jugendlecher hu Réckstänn vu Plastik an hire Kierperen. Dat weist eng Etüd an Däitschland.

Plastik ass aus dem Alldag net méi ewechzedenken. Rieds geet hei net vun Tuten oder Plastikstelleren, ma vu Géigestänn, wou den Undeel u Plastik net ze erkennen ass: Op beschichte Kleedungsstécker, a Liewensmëttelverpackungen, Wäschmëttel oder kosmetesch Produiten.

Dat däitscht Umweltbundesamt huet tëscht 2003 an 2017 ënnersicht, wéi eng Réckstänn vum Plastik sech am Blutt an am Kierper vu Kanner a Jugendlechen noweise léisst. D'Resultat ass bedenklech. Mat bestëmme Spuren ass all 4. Kand tëscht dräi a fënnef Joer sou staark belaascht, datt et gesondheetlech bedenklech ass. Am Ganzen hate bal alleguer d'Kanner Réckstänn vu Plastik am Kierper.

Dës Stoffer kënnen d'Ursaach fir d'Zivilisatiounskrankheete wéi Fettleiwegkeet, Fruchtbarkeetsstéierungen, Kriibs an Entwécklungsverspéidunge sinn.

Bei der Etüd gouf och d'Ëmfeld vun de Kanner ënnersicht: Beispillsweis gouf gekuckt, wou d'Kanner wunnen, ob Doheem gefëmmt gëtt oder wéi eng Produkter dacks an den Asaz kommen. D'Resultat ass, datt a méi aarme Famillen d'Ëmfeld tendenziell méi staark Belaascht ass an d'Kanner méi Réckstänn vu Plastik an hirem Kierper hunn, wéi Kanner aus Famille mat engem héije soziale Status.