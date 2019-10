Vun enger Phobie schwätzt een dann, wann eng Persoun eng iwwerméisseg Angscht virun u sech ongeféierleche Saachen oder Situatiounen huet.

Dat bekanntste Beispill ass wuel definitiv d'Arachnophobie, also d'Angscht viru Spannen. Ma och wann dëst eng vun de wäitverbreetste Phobien ass, ass et awer bei wäitem net déi eenzeg. Mëttlerweil geet een an der Medezin dovunner aus, dass et ronn 600 där Phobie ginn an, dass extrem vill Mënschen dorënner méi oder manner leiden. Ënnert de Begrëff "Phobie" falen eng Panoplie un Ängschten, wéi zum Beispill viru bestëmmten Déieren, Saachen oder Situatiounen. Et gëtt praktesch kee Moment, Géigestand oder Liewewiesen, virun deem ee keng Phobie entwéckele kann.

Zu de phobesche Stéierunge gehéieren och sozial Phobien, also d'Angscht, vun anere Mënsche beuerteelt ze ginn, oder d'Agoraphobie, also der Angscht viru gréissere Mënschemassen, ëffentleche Plazen oder dem Reesen.

E kloert Zeeche vun enger Phobie ass, dass déi Betraffen net einfach eppes Bestëmmtes fäerten oder Panik kréien, mä éischter d'Konsequenzen, déi domadder verbonne sinn, wann ee sech deem aussetzt oder a Kontakt domadder kënnt.

Zum Beispill huet een net per se Angscht virun engem Lift, mä et huet een Angscht, an engem Lift agespaart ze sinn oder an deem keng Loft méi ze kréien. Et huet een och net Angscht virun Hënn, mä virun allem Angscht, vum Hond gebass ze ginn.

Déi meeschte Leit, déi esou eng Angschtstéierung hunn, wëssen an der Reegel och, dass hir Ängschte reng objektiv onbegrënnt sinn. An dach bréngen déi Leit et net fäerdeg, hir Angscht an de Grëff ze kréien an doriwwer ze stoen. Eréischt wann ee sech vun der Situatioun distanzéiert huet, fillt ee sech nees sécher. E groussen Deel vun der Zäit verbrénge Leit mat Phobien dann och domadder, d'Situatiounen z'evitéieren, an deene se hir Ängschte musse konfrontéieren. Dass esou eppes massiv an den Alldag vun de Betraffenen agräift, schéngt kloer ze sinn.

Wisou kritt een eng Phobie?

Angscht viru Saachen ze hunn, ass u sech e Reflex, deen esouwuel Mënschen, wéi och aner Déieren vun Ufank un hunn an och biologesch an am Kader vun der Evolutioun hëllefräich, jo souguer liewesnoutwenneg ass. De Fait, dass mir virun engem Léiw fortlafen, weist, dass dëse Mechanismus extrem wichteg ka si fir e Liewewiesen. Dëst passéiert iwwregens meeschtens éier mir realiséieren, dass mir a Gefor sinn, d'Gehir léisst dëst Verhalen automatesch aus. Ma Phobië sinn allerdéngs net liewesnoutwenneg, am Contraire, hënneren se an deene meeschte Fäll.

Ënnerschiddlech Ursaache kënnen dozou féieren, dass een eng Phobie entwéckelt. Eng heefeg Ursaach ass en traumatescht Erliefnis. Et ginn zum Beispill Leit, déi eng Phobie virun Etiketten hunn. Dëst ass dacks dorobber zeréckzeféieren, dass déi betraffe Leit eng Kéier an hirem Liewen e Liewensmëttel giess hunn, op deem eng Etikett war a mat ofgeschléckt gouf. Dëst ka schonn duergoen, fir eng Phobie ze entwéckelen, well een ëmmer nees un dës Situatioun erënnert gëtt. Ähnlech ass dat bei Hënn, wou een am fréien Alter eventuell eng Kéier gebass gouf. Donieft kënnen och Iwwerfuerderung oder ongeléiste Konflikter Phobien ausléisen. Och natierlech Ängschten, déi an der Kandheet net iwwerwonne goufen, kënnen am spéidere Liewen erhale bleiwen. (Däischtert, eleng sinn, Donnerwieder...)

An Zäite vum Internet kënnt et ëmmer méi heefeg vir, dass een eppes iwwert eng schlëmm Situatioun liest oder dovun héiert, fir doropshin eng Phobie z'entwéckelen. Et ginn dann och Fäll, bei deenen een d'Phobie vu sengen Elteren iwwerhëlt, well een hei virun allem als Kand ëmmer nees Panikattacken vun Erwuessenen ausgesat war.

Et gesäit een also, dass d'Situatioun selwer net de Problem ass, mä d'Virstellung, wat eventuell kéint passéieren.

Symptomer

Et fänkt meeschtens schonn am Kapp un: Et fält Betraffene schwéier, sech ze konzentréieren, well d'Angscht ëmmer nees Prioritéit am Alldag huet. Et fillt ee sech dann och onsécher a gereizt, et ass een ugespaant an et kritt een Häerzklappen. Weider Symptomer sinn en dréchene Mond, Iwwelzegkeet oder e Gefill, agëengt ze sinn. A verschiddene Fäll kéint dat Ganzt esouguer eng Drogen-oder Medikamentesucht ausléisen, fir sech berouegen ze kënnen.

Dacks kann ee Phobien awer heelen, andeems ee bewosst u sech schafft oder sech Hëllef bei enger professioneller Therapie sicht. Ob ee professionell Hëllef brauch, hänkt da virun allem dovunner of, wéi staark se engem säi Liewen am Grëff huet a wéi laang ee se schonn huet.

Verschidde Forme vu Phobien

Wéi gesot, gëtt et praktesch näischt virun deem ee keng Phobie kéint entwéckelen. Hei eng Auswiel u bekannten awer och net sou bekannte Phobien, déi medezinesch awer tatsächlech existéieren. Eng komplett Lëscht gëtt et hei!

Geleefegst Phobien

Agoraphobie - Angscht viru grousse Räim, grousse Plazen

Arachnophobie - Angscht viru Spannen

Acrophobie - Angscht virun der Héicht oder der Déift

Aviaphobie - Angscht virum Fléien

Sozial Phobie - Angscht virun anere Mënschen, Meenungen a Situatioune mat Mënschen

Emetophobie - Angscht, sech z'iwwerginn

Klaustrophobie - Angscht virun enke Räim

Mysophobie - Angscht, sech mat enger Krankheet unzestiechen

Dentophobie - Angscht virum Zänndokter

Hypochondrie - Angscht, schwéier krank ze ginn

Karzinophobie - Angscht, Kriibs ze kréien

Ongewéinlech Phobien

Ablutophobie - Angscht virum Duschen, Angscht, sech ze wäschen

Achluophobie - Angscht virun der Däischtert

Aelurophobie - Angscht viru Kazen

Aerophobie - Angscht, Loft ofzeschlécken oder generell viru Loft

Alektorophobie - Angscht virun Hénger

Agaraphobie - Angscht, ugepaakt ze ginn

Allodoxaphobie - Angscht virun enger Meenung

Amnesiphobie - Angscht virum Vergiessen

Anthrophobie - Angscht viru Blummen

Anatidaephobie - Angscht vun enger Int ugekuckt ze ginn

Arachibutyrophobie - Angscht, dass Afennossbotter um Gomm hänke bleift an ee sech dovun iwwergëtt

Aviophobie - Angscht virum Fléien

Automatonophobie - Angscht viru Poppen

Aulophobie - Angscht viru Flütten

Bacteriophobie - Angscht viru Bakterien

Caino(to)phobie - Angscht viru neie Situatiounen

Chaetophobie - Angscht virun Hoer

Clinophobie - Angscht, an d'Bett ze goen

Dikephobie - Angscht viru Gerechtegkeet

Diplopiphobie - Angscht, duebel ze gesinn

Epistemophobie - Angscht virun der Haut, déi op der Mëllech entstoe kann

Hippopotomonstrosesquippedaliophobie - Angscht viru laange Wieder

Ikonophobie - Angscht viru Biller

Kathisophobie - Angscht, sech ze sëtzen

Leukophobie - Angscht virun der Faarf Wäiss

Novercaphobie - Angscht virun der Stéifmamm

Nomatophobie - Angscht virun Nimm

Ovtophobie - Angscht virun der Zuel 8

Plutophobie - Angscht viru Räichtum

Philophobie - Angscht virun der Léift

Selenophobie - Angscht virum Mound

Scorodophobie - Angscht viru Knuewelek

Sinistrophobie - Angscht virun Saachen, déi op der lénker Säit stinn

Tetraphobie - Angscht virun der Zuel 13