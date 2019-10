Den Damien war grad emol 17 Joer al, wéi hien d'Noriicht krut, déi säi Liewe verännert huet: Seng Nieren hu versot, et muss eng nei hier.

Fir hien ass eng Welt zesummegebrach - e muss säi Liewen komplett ëmstellen, an dat besteet elo bal nëmmen nach aus Contrainten. 5 Wochen no senger Operatioun kuckt den Damien dacks mat senger Mamm a Groussmamm, déi him ëmmer zur Säit stoungen, zeréck op deemools, wat keng schéi Souvenire sinn.

3 Joer laang goung hien an d'Dialyse a souz souzesoen op enger Zäitbomm - sengen Nieren. Eleng net ze wëssen, wéi et weidergeet, ass kee schéint Gefill a mécht ee psychesch fäerdeg. De Papp huet sengem Bouf dunn dee schéinste Kaddo vun der Welt gemaach a schenkt him mat enger vu sengen Nieren en 2. Liewen.

Communiqué

Journée mondiale du don d'organes - Le don d'organes, une question vitale! (17.10.2019)

Communiqué par: ministère de la Santé / Luxembourg-Transplant De nombreuses personnes – hommes, femmes, enfants – sont atteintes de maladies pour lesquelles il n'existe pas encore de traitements efficaces permettant de les guérir. Malgré d'importants progrès, tant au niveau de la médecine de transplantation qu'au niveau de la prévention de certaines maladies, le recours à des greffons humains reste dans de nombreuses situations le seul moyen de permettre la survie de ces patients. Cependant, la pénurie d'organes reste une triste réalité: faute de greffons, nombre d'entre eux ne pourront pas bénéficier d'une transplantation.

Ainsi, en 2018, environ 15.000 patients étaient inscrits sur la liste d'attente auprès d'Eurotransplant. Situé aux Pays-Bas, Eurotransplant assure la répartition et l'attribution des greffons pour la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Slovénie et la Croatie.

Les chiffres des dons d'organes au Luxembourg

Avec une moyenne de 11,6 donneurs pour 1 million d'habitants en 2018, le Luxembourg est parmi les pays les moins performants et se situe même en avant-dernière position sur la scène européenne (moyenne Eurotransplant: 15,4 ; Croatie: 36,8 ; Belgique: 29,4 ; Autriche: 22,9).

Au Luxembourg, 76 résidents luxembourgeois étaient en attente d'une greffe pour 2019. Au 1er octobre, 15 patients ont pu être transplantés.

À ce jour, nous dénombrons 4 donneurs effectifs, qui ont fourni 6 reins, 3 cœurs, 3 foies, 2 pancréas, 2 poumons et 8 tissus.

En 2017 on comptait 9 donneurs d'organes et 7 en 2018.

Pour le ministère de la Santé, il est donc essentiel d'informer la population sur cette situation alarmante et de rappeler que le don d'organes est un acte de générosité et de solidarité qui peut sauver des vies.

Les résidents luxembourgeois: présumés donneurs!

Selon la loi de 1982 sur le prélèvement d'organes et de tissus humains, il y a une présomption de solidarité: on considère que chacun accepte de faire don de ses organes après sa mort, s'il n'a pas exprimé explicitement son refus.

Pourtant, en pratique, les professionnels de la santé confrontés à un cas de donneur potentiel, recueillent toujours le consentement des proches ou de la famille du défunt. Malheureusement de nombreux refus sont encore enregistrés de la part des familles.

C'est pourquoi le ministère de la Santé, en collaboration avec Luxembourg-Transplant, met à la disposition du public un dépliant d'informations sur le sujet, ainsi que le «Passeport de Vie», petite carte, sur laquelle son détenteur peut exprimer sa décision au sujet du don d'organes.

Le témoignage de sa décision facilitera le travail des équipes médicales, sachant que la procédure de transplantation est une course contre la montre. Il soulagera les proches d'une lourde charge émotionnelle dans une situation difficile et souvent inattendue.

Vous désirez devenir donneur d'organes?

Téléchargez l'application «Passeport de Vie» disponible sur App store et Google Play et commander la carte en ligne.

La carte et le dépliant peuvent être commandés gratuitement par téléphone (Tél: 247-85569) ou être téléchargés sur le portail santé: www.dondorganes.lu

11e édition du «Spinning Marathon»

À l'occasion de la Journée mondiale du don d'organes, Luxembourg Transplant, en collaboration avec le ministère de la Santé, souhaite sensibiliser les résidents pour faire face à la pénurie d'organes.

C'est dans ce cadre que Luxembourg-Transplant organise pour la 11e année consécutive une journée de sensibilisation qui rassemble de plus en plus de supporters prêts à se lancer au défi du spinning. L'événement sera rehaussé par la présence de Son Altesse Royale la Princesse Claire à partir de 15 heures.

Le rendez-vous est fixé au 20 octobre 2019, de 10 h 00 à 18 h 25, à la Luxexpo-The Box, où se déroulera le traditionnel «Spinning Marathon». Pour cette édition, plus de 1.200 participants sont attendus afin de montrer leur solidarité avec les patients en attente de greffe. Nombreux seront également les patients transplantés qui participeront à cet évènement, illustrant leur retour à une vie active après leur greffe!

Luxembourg-Transplant est l'organisme gestionnaire des prélèvements d'organes au Luxembourg et est affilié à Eurotransplant (la centrale européenne de gestion des dons et transplantations d'organes).

Des informations supplémentaires sur le don d'organes sont disponibles sur: www.dondorganes.public.lu ou luxtransplant@gmail.com.