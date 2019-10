An dräi vu véier geteste Mëllech-Produkter fir Puppelcher an Däitschland goufe vun der Verbraucherschutzorganisatioun Foodwatch Réckstänn vu Pëtrol fonnt.

Aromatesch Elementer vu Pëtrol stinn am Verdacht, fir Kriibs ze verursaachen. D'Verbraucher-Lobbyorganisatioun Foodwatch huet en Donneschdeg matgedeelt, datt bei onofhängegen Analysen a Mëllech-Produite fir Puppelcher Spuere vu Pëtrol fonnt goufen.

Betraff sinn d'Nestlé-Produite "Beba Optipro Pre, 800 g, von Geburt an" a "Beba Optipro 1, 800 g, von Geburt an". Dës ginn an Däitschland an an Éisträich verkaaft. Donieft goufen och nach Elementer am Produit "Novalac Säuglingsmilchnahrung Pre, 400 g" fonnt. Dëse gëtt an Apdikten an Däitschland ugebueden.

Aromatesch Pëtrolselementer hätten a Liewensmëttel näischt ze sichen, scho guer net a Produkter fir Bëbeeën, sou de Martin Rücker, Chef vu Foodwatch Däitschland. Virun allem bei Liewensmëttel fir Neigebuerener missten Eltere sech absolut dorop verloosse kënnen, datt Produkter gesondheetlech onbedenklech sinn.

Foodwatch huet Nestlé an Novalac opgefuerdert, déi betraffe Polver direkt zeréckzeruffen an d'Eltere virum Gebrauch ze warnen. D'Geschäfter an d'Apdikte sollen de Verkaf och stoppen.