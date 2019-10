Elo, wou d'Deeg erëm méi kuerz ginn an et méi laang däischter wéi hell ass, ass de Risiko grouss eng sougenannte Wanterdepressioun ze kréien.

Ma wie mat Zäiten dogéint ugeet, dee kann dat verhënneren.

Ee Symptom ass Middegkeet. Dat läit dorunner, dass eis bannescht Auer vum Dagesliicht ofhängeg ass. A well een am Wanter ebe manner dovu kritt ass een eben méi dacks midd.

Mir all musse schaffen oder eben an d'Schoul goen. Misste mer dat net, da géife mer och méi laang schlofen. Och dat läit dorun, dass et méi fréi a méi laang däischter ass.

Fir deem elo aus de Féiss ze goen an et guer net esouwäit kommen ze loossen, soll een och am Hierscht respektiv am Wanter en Tour spadséiere goen. Et soll een dat och net ofhängeg vum Wieder maachen. Hei trëfft de Sproch: Et gëtt kee schlecht Wieder, et gëtt just schlecht Gezei, zou.

Wien dat mécht, sollt et och viru Mëtteg maachen, oder an der Mëttesstonn. Dono fillt ee sech besser an et ass ee manner midd.

E weideren Tipp ass och deen, déi ganz Saach anescht ze gesinn. Wie wéinst dem Wanter permanent schlecht gelaunt ass, dee muss sech net wonneren, dass en no un der Depressioun ass.

Et kann ee souwisou näischt un der Situatioun änneren, dass et schonn um 4 Auer däischter gëtt. Et kann ee just sech selwer änneren. Am beschten et mécht een eppes dogéint. Lauschtert sonneg Musek, am beschten der aus Südamerika. E Summerhit kann d'Laun och schonn hiewen. Frëndlech Faarwen doheem, oder Geräischer, déi u Summer erënneren kënnen hëllefen.

Bucht eng kleng Vakanz an der Sonn, virausgesat Dir kënnt Iech et leeschten an et ass nach Congé iwwreg.

Et gëtt Leit, deenen hëlleft e Wellness, oder e Weekend an engem Wellness-Hotel mat Massage.

Wichteg ass et eben, net scho mat schlechter Laun dem Hierscht respektiv dem Wanter ze begéinen.