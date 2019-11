Och wann et den éischten Ament paradox kléngt, si Fitness-Experten dovun iwwerzeegt, dass et gesonden Alkohol gëtt.

Et ass wichteg ze betounen, dass gesond a gesond zweeërlee sinn. Besser wier et hei ze soen, wéi een Alkohol "das kleinere Übel" ass. Ënnert alle Spirituosen ass Tequila nämlech de Spëtzereider, an dat net ouni Grond.

1. Net vill Zocker

Iwwerdeems den Tequila gebrannt gëtt, gëtt weder Maisstäerkt nach Zocker an d'Gedrénks gemëscht. Op dës Manéier soll esouguer d'Méiglechkeet, fir en Hangover ze kréien, verréngert ginn.

2. Kalorienaarm

Am Verglach zu Gin huet déi mexikanesch Drëpp net vill Kalorien. Bei 100ml läit den Gin bei ongeféier 263 Kcal, Tequila just bei 191 Kcal.

3. Vegan

A villen alkoholesche Gedrénks sinn Déiereprodukter verschafft, ob dat elo Eeërlikör, Campari oder Martini ass. Bei Tequila musse sech d'Veganer allerdéngs keng Suerge maachen.

4. Glutefräi

Déijéineg, déi eng Glutenintoleranz hunn, dierft et freeën, ze héieren, dass si op dës Drëpp net verzichte mussen.

5. Mat Tequila geet de Cholesterolspigel erof

Héichwäertegen Tequila (Blanco) gëtt aus der bloer Agave destilléiert. Wéi et heescht, soll déi südamerikanesch Planz eng positiv Wierkung op de Cholesterolspigel hunn. Verschidde mexikanesch Dermatologe sinn esouguer dovun iwwerzeegt, datt e regelméissege Konsum vun d'Tequila d'Haut verschéinere soll.

Och wann dës Argumenter Loscht op dat eent oder anert Glas maachen, dierf net vergiess ginn: Alkohol schuet dem Kierper an der Gesondheet a soll dowéinst just a Moosse gedronk ginn.