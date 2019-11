Wat de Mo méi eidel, wat d'Laun méi schlecht. Wann dat ob iech zoutrëfft, sidd dir vläicht einfach nëmmen hangry.

Domat hätt dat d'Gefill, wat duerch Honger ausgeléist gëtt, och en Numm. Hangry setzt sech aus hungry - hongereg - an angry - rosen - zesummen an domat wier eigentlech och schonn alles gekläert.

Wann de Mo grommelt, ass ee méi séier op der Palm. Mä firwat?

De Bluttzockerspigel ass fir déi schlecht Stëmmung responsabel. Iwwer d'Iessen huele mir Kuelenhydrater, Eewäiss a Fett op, dat gëtt vum Kierper an Aminosaieren, Fettsaieren an Zocker verwandelt, wat d'Energie fir eis Organer ass.

Wa mir eng Zäitchen näischt giess hunn, geet de Glucosewäert erof, de Kierper schléit Alarm an et feelt Energie. De Kierper geet an den Energierspuermodus. Mir kënnen eis net méi sou gutt konzentréieren a manner wichteg Fäegkeete gi gedrosselt, sou och d'Kontrolléiere vu Gefiller. Verstäerkt gëtt dat Ganzt duerch Stresshormoner, déi eise Kierper ausschëtt.

Etüd mat Voodoo-Poppen

An enger Etüd vun der Ohio State University kruten 107 bestuete Koppele Voodoo-Poppe ginn an déi se dann eng Nol stieche sollen, wa se rose mam Partner sinn. Moies an owes gouf de Bluttzockerwäert gemooss. Resultat: Wat de Bluttzockerspigel owes méi niddreg war, wat méi Nolen an der Popp waren.

Wat ësst een dann elo, fir dee Spigel erëm an d'Luucht ze kréien?

Fastfood a Séissegkeete si keng immens gutt Iddi. Dës Liewensmëttel hëllefen nëmme kuerzfristeg, duerno ginn d'Wäerter erëm an de Keller. Laangfristeg gesinn, maachen Uebst a Vollkarproduite méi Sënn, och Mandele sollen hëllefe wann een hangry ass.