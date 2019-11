Am neie Guide Michelin 2020 ginn et am Land nach 8 Restaurante mat engem an ee Restaurant mat zwee Stären.

Lëtzebuerg huet also ee Restaurant mat 2 Stären am Guide Michelin manner. Den italienesche Restaurant Mosconi am Gronn huet ee Stär verluer. Bei der Presentatioun vum neie Guide um Méindeg zu Gand (B) gouf awer bekannt, datt de Cyril Molard aus der Ma Langue Sourit vun der Éitermillen den 2. Stär, deen en d'lescht Joer kritt huet, behält. Virun 10 Joer hat de Chef vun deem Haus säin éischte Michelin-Stär krut. No der Fermeture vum Toit pour toi zu Schuller ginn et am Land alles an allem also elo 8 Restaurante mat engem Stär: Mosconi, Clairefontaine, La Cristallerie, Les Jardins d'Anaïs an der Stad, Fani zu Réiser, La Distillerie zu Buerglënster, Lea Linster zu Fréiseng, Guillou Campagne zu Schuller. Just also nach ee Restaurant mat zwee Stären: Ma Langue Sourit op der Éitermillen. Wat bedeite Michelin Stäre fir e Restaurant? E Méindeg ginn déi nei Michelin Stären annoncéiert. Zwee Stäre Restauranten témoignéieren iwwer Fluch a Seege vun dëser héchster gastronomescher Auszeechnung. Schuller: Den "Le Toit pour Toi" mécht seng Dieren zou D'Katell Guillou léisst no 10 Joer ee vun hiren zwee Stäre-Restaurante falen. Links LINK: D'France Clarinval war fir den RTL 5 Minutes zu Gand bei der Presentatioun derbäi.