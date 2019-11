Zanter Juli muss ee fir een HIV-Selbsttest net méi onbedéngt an d'Spidol an d'Bluttanalys oder bei d'Aids-Berodung goen.

2018 war dat éischt Joer, an deem d’Zuel vun den HIV-Neiinfektiounen zeréckgaangen ass. Déi Jore virdru louch d’Zuel ëmmer relativ stabel op engem Niveau tëschent 60 an 80 Persounen. Et geet een awer dovunner aus, dass et an der Bevëlkerung eng Donkelziffer vu Leit gëtt, déi net wëssen, dass se HIV positiv sinn, well se sech nach net teste gelooss hunn. An do gëtt et elo eng nei Méiglechkeet. Zanter Juli vun dësem Joer kann een den HIV-Test nämlech selwer maachen.

HIV-Selbsttest

Also et muss een net méi an d’Spidol, d’Bluttanalys oder bei d’Aids-Berodung goen. Et kann ee sech ganz einfach an der Apdikt oder dem Supermarché ee Selbsttest kafen. Also en Test, fir deen ee kee medezinescht Fachpersonal brauch an trotzdeem e valabelt Resultat gëtt.

Bäi deenen éischten Tester, déi ee virun e puer Joer ze kafe krut, war dat nach e Problem. Déi hunn dacks e falscht Resultat ugewisen. Elo wier dat awer net méi esou, seet d'Sandy Kubaj vum Roude Kräiz.

Am Ministère de la Santé, dee fir d‘Legislatioun an den Agrement vun den Tester zoustänneg ass, probéiert een iwwert dëse Wee méi Leit, déi eng Risikosituatioun ausgesat waren, d’Angscht virun engem Test ze huelen.

Ugangs wollt ee sech drop beschränken, dass just Apdikten esou HIV-Selbsttester dierfe verkafen. Mee et huet sech séier rausgestallt, dass dat guer net néideg ass. D’Tester kann een nämlech komplett ouni medezinesch Kenntnisser maachen.

Fonctionnement vum Test

D’Manipulatioun vum Test selwer ass ganz einfach. Am Kartong fënnt een alles wat ee brauch. Eng Beschreiwung, déi ganz genee erkläert, wéi et funktionéiert. Eng kleng Sécherheetsnol fir sech ze picken. Fir den Test brauch een nämlech eng Drëps Blutt. An natierlech den Test selwer.

Fir dass den Test herno och e fiabelt Resultat uweist, ass et wichteg, dass een d'Waardezäiten, déi an der Beschreiwung steet, genee anhält. No 15 Minutten ass d’Resultat vum Test dann och sécher.

Zanter e puer Joer kann ee sech och där Tester ganz einfach um Internet bestellen. Hei muss een awer oppassen, dass et en Test ass, deen och wierklech funktionéiert. Dofir musse se een CE-Zeechen drop hunn, an am beschten och zu Lëtzebuerg oder engem aneren EU-Land zougelooss sinn.

Fréi Detektioun wichteg

Am Kampf géint den Aids ass eng fréi Detektioun vum HIV-Virus extrem wichteg. Dowéinst huet ee sech och zu Lëtzebuerg entscheet, déi Tester einfach zougänglech ze maachen. Well just wann ee weess, ob een de Virus huet, kann ee séier mam Traitement ufänken. Et geet een dovunner aus, dass ronn 30 Prozent vun de Leit, déi HIV positiv sinn, et selwer net wëssen. Well d’Krankheet, also den Aids, eréischt Jore méi spéit ausbrécht.

Falls den Test e positiivt Resultat uweist, ass et wichteg, dass ee sech direkt bäi enge vun den Organisatioune mellt, déi sech ëm HIV-Positiv-Patiente këmmert. Wann den Traitement fréi genuch ufänkt, kënnen d‘Beanträchtegungen duerch d’Krankheet relativ geréng ausfalen.

Mat enger moderner Behandlung, déi fréi ufänkt, kann een nämlech haut och mat der HIV-Diagnos bal normal liewen.